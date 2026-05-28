近日連續好幾天的天氣高溫炎熱，許多地方更是熱到根本無法離開冷氣房，27日台北更是出現38.3度的高溫，打破2018年5月27日的38.2紀錄，氣象專家賈新興就表示，造成極端高溫的原因，就是因為中高層都是受太平洋高壓掌控，帶來穩定下沉的空氣，尤其台北相對濕度又偏低，溫度才會這麼高。也有網友翻出去年同天上午9點的溫度表示：「我7月、8月還能活著嗎？」引起廣大迴響。
全台灣熱到太離譜！賈新興曝極端高溫原因
賈新興表示，5月27日台北出現38.3的高溫，這麼巧也打破了2018年5月27日38.2度的紀錄，大家走在台北街頭是否感覺頭上一把火、地上柏油路也一把火呢？只見中央氣象署5月27日下午三點的溫度分佈圖，全台灣熱到變烤番薯，南部落在31度至32度，中部34度左右，北部地區更是衝破37度、38度。
賈新興提到，整體上造成高溫的原因，中高層都是太平洋高壓掌控，帶來穩定下沉的空氣，底層偏西南風，大台北盆地也出現相對濕度偏低的現象（40%至50%）。今（28）日大致上也跟昨天很類似，看看台北站是否有機會突破38.3度，民眾外出要記得多加防曬以及補充水分。
去年同日溫度被翻出對比眾超傻眼！今12縣市注意高溫特報
有網友也翻出去年5月27日上午9點跟今年5月27日上午9點氣溫比較，發現去年5月27日上午溫度落在17度至27度之間，尤其北部還偏涼；沒想到今年的5月27日上午全台灣就衝破30度高溫，到了午後更是熱到讓人受不了。許多網友非常傻眼的表示：「夏天還沒真正到，我真的能活過夏天嗎？」、「實在太可怕....印象中的5月根本沒這麼熱」、「五年前六月都還沒這麼熱，今年五月到底是怎樣啦！」
中央氣象署今（28）日也持續發布高溫特報，白天新北市、台南市、花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。民眾外出一定要記得防曬多補水，以免中暑。
梅雨到底要來了沒？明起終於變天：彰化以北、宜蘭轉雨
至於梅雨到底要來了沒？賈新興說，明天至周六天氣轉趨不穩定，受微弱鋒面和東北風影響，明天彰化以北及宜蘭轉有局部雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後各地轉有雨；周六至周日，清晨嘉義以南及花東有零星短暫雨，午後台中以南山區、彰化以南及花東有局部短暫雨。
賈新興提到，下周一，受薔蜜颱風外圍偏東北風影響，北北基有局部雨，午後各地山區、新竹以北及花東亦有局部短暫雨。觀察周日至下周一左右，在越南至呂宋島西部海面上，熱帶系統生成的機率，另外持續觀察6月8日至11日，是否有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率。
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賈新興表示，5月27日台北出現38.3的高溫，這麼巧也打破了2018年5月27日38.2度的紀錄，大家走在台北街頭是否感覺頭上一把火、地上柏油路也一把火呢？只見中央氣象署5月27日下午三點的溫度分佈圖，全台灣熱到變烤番薯，南部落在31度至32度，中部34度左右，北部地區更是衝破37度、38度。
賈新興提到，整體上造成高溫的原因，中高層都是太平洋高壓掌控，帶來穩定下沉的空氣，底層偏西南風，大台北盆地也出現相對濕度偏低的現象（40%至50%）。今（28）日大致上也跟昨天很類似，看看台北站是否有機會突破38.3度，民眾外出要記得多加防曬以及補充水分。
有網友也翻出去年5月27日上午9點跟今年5月27日上午9點氣溫比較，發現去年5月27日上午溫度落在17度至27度之間，尤其北部還偏涼；沒想到今年的5月27日上午全台灣就衝破30度高溫，到了午後更是熱到讓人受不了。許多網友非常傻眼的表示：「夏天還沒真正到，我真的能活過夏天嗎？」、「實在太可怕....印象中的5月根本沒這麼熱」、「五年前六月都還沒這麼熱，今年五月到底是怎樣啦！」
至於梅雨到底要來了沒？賈新興說，明天至周六天氣轉趨不穩定，受微弱鋒面和東北風影響，明天彰化以北及宜蘭轉有局部雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後各地轉有雨；周六至周日，清晨嘉義以南及花東有零星短暫雨，午後台中以南山區、彰化以南及花東有局部短暫雨。
賈新興提到，下周一，受薔蜜颱風外圍偏東北風影響，北北基有局部雨，午後各地山區、新竹以北及花東亦有局部短暫雨。觀察周日至下周一左右，在越南至呂宋島西部海面上，熱帶系統生成的機率，另外持續觀察6月8日至11日，是否有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率。