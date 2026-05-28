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全台灣熱到太離譜！賈新興曝極端高溫原因

今（28）日大致上也跟昨天很類似，看看台北站是否有機會突破38.3度，民眾外出要記得多加防曬以及補充水分。

▲全台灣昨天熱到不行，北部地區甚至熱到發紫，不少人體感今年五月比去年都還熱非常多，出門高溫難耐。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

去年同日溫度被翻出對比眾超傻眼！今12縣市注意高溫特報

▲網友翻出去年同日5月27早上九點的溫度分佈圖，結果完全是不同級別，讓許多人崩潰：「能活過夏天嗎？」（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

白天新北市、台南市、花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率

▲氣象署持續針對12縣市發布高溫特報，其中包括新北市、台南市、花蓮縣都有連續出現38度高溫的狀況。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

梅雨到底要來了沒？明起終於變天：彰化以北、宜蘭轉雨

明天至周六天氣轉趨不穩定，受微弱鋒面和東北風影響，明天彰化以北及宜蘭轉有局部雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後各地轉有雨