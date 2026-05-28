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曾愷玹因電影《陽光女子合唱團》人氣翻紅，吸引到一票新粉絲，近來她迷上手遊「皮克敏」，昨（27）日她不顧台北38.2度的歷史高溫紀錄，在大太陽下走了70分鐘，還曬出自拍照，白裡透紅的狀態讓粉絲驚呼，「太美了吧」。曾愷玹在臉書分享，為了玩皮克敏不顧高溫在大太陽下走了70分鐘，她表示自己有12K的灑花瓣任務，結束工作後決定走一下，「結果不知不覺就走回家了？全程約70分鐘，沿路遇到了朋友媽咪叫住我，她也在撒花瓣！」曾愷玹說最近很常走路，才發現雖然從小在台北長大，但好像沒什麼機會看看台北，「每天散步的時候我會沿路拍下那些很台北的風景，也算是一種收穫，每天收到的名信片我也都當作一種想念，還因為皮克敏建立了友情！」最後，曾愷玹幽默說，「今天做太陽版桑拿，流了好多汗！這一切，都蠻有趣的，祝我趕快拿到壽司，我居然一個都沒有！」讓粉絲看到女神私下親民的一面，也有不少人驚呼她在這麼熱的天氣，走了70分鐘還能這麼漂亮。