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▲預估從週五（29日）開始，全台各地將陸續出現降雨，北部與東部降雨最為顯著。（圖／中央氣象署）

▲第6號颱風「薔蜜」已於27日生成，目前正朝琉球方向移動。（圖／取自中央氣象署）

今（28）日全台高溫炙熱，北部、中南部高溫上看40度，紫外線達到危險等級，不過周五受到鋒面靠近影響，全台陸續出現降雨，尤其北部、東部降雨最明顯，氣溫也會隨之下降，緩解連日的酷熱。另外，颱風「薔蜜」已於27日生成，預報路徑稍微東修，估對台灣沒有直接影響。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師廖于霆預報，今（28日）週四台灣仍然是炎熱的天氣，北部、中南部高溫普遍逼近38至40度，紫外線強度也達到危險等級。隨著鋒面逐漸南下，天氣型態即將出現明顯轉變。預估從週五（29日）開始，全台各地將陸續出現降雨，北部與東部降雨最為顯著，中南部也會有局部陣雨，午後山區更可能伴隨短時強降雨，氣溫也會隨之下降，緩解連日的酷熱。廖于霆提醒，進入週末，鋒面逐漸移往巴士海峽，受東北季風影響，台灣各地天氣轉為多雲，午後中南部山區仍有局部雷雨，整體天氣稍微穩定，但仍不排除局部強降雨的可能。第6號颱風「薔蜜」已於27日生成，目前正朝琉球方向移動，預但週末到下週北部及東半部沿海有長浪發生機會，請有計畫前往海邊的朋友留意。廖于霆表示，颱風過後，6月2日至3日台灣天氣逐漸回穩，但各地山區午後雷雨仍常見；到6月4日至5日，隨著西南季風增強，午後雷雨機率再度提高，午後雷雨的範圍由山區擴展到平地，顯示台灣將持續處於不穩定的天氣環境中。