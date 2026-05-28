我是廣告 請繼續往下閱讀

▲展區中打造互動式展具，呈現人類與寵物、都市生物及野生動物共享空間的現狀。（圖／科博館提供）

▲特展突破傳統科普展覽的框架，將展場打造成大型遊戲破關現場，並導入任務型自導式學習系統，觀眾能透過手機APP化身探險家自主探索。（圖／科博館提供）

國立自然科學博物館攜手國家衛生研究院策劃「看見你我他牠它：健康一體行動密碼」特展，27日開展。科博館黃文山館長說，這項特展顛覆傳統科普生硬框架，將展場設計成大型遊戲破關現場，民眾透過手機APP即可化身探險家，在趣味解謎任務中自主探索 ，深入理解世界衛生組織倡議的「健康一體」核心概念，看見人類、動物與環境間密不可分的健康連結 。黃文山館長表示，近年全球疫病挑戰深刻警示大眾，當環境平衡劇烈變動時，人類絕對無法獨自健康 。本次特展集結了教育部、衛福部、臺大動物博物館及疾管署等多方協力，為後疫情時代提出更積極的行動策略 。國衛院司徒惠康院長指出，今年適逢國衛院成立30週年與科博館40週年，雙方的攜手合作別具意義 。國衛院長期在病毒、疫苗、蚊媒、藥物開發及公共衛生領域默默耕耘，希望透過這場展覽，將實驗室裡的科學知識轉化為大眾理解的健康與風險入口 。此外，衛生福利部疾病管制署羅一鈞署長也指出，臺灣身為全球蛇毒研究先驅，特展中特別揭密了疾管署與國衛院長期攜手製作毒蛇血清的幕後製程 。同時，也針對今年引發熱議的漢他病毒等跨部會公衛挑戰進行探討，期盼透過寓教於樂的方式，讓大眾看見臺灣科學家守護公衛健康的努力 。特展共劃分為四大區域，帶領觀展者理解疾病並非憑空出現，而是源於環境受到擾動、關係失衡後向人類靠攏的過程，分述如下：第一區「我們的鄰居」：細膩劃分居家、戶外與野外生活圈，呈現人類與寵物、都市生物及野生動物共享空間的現狀 。現場也針對備受關注的鼠類防治提供正確的環境清潔與預防觀念，用科學化解恐懼 。第二區「微觀世界」：聚焦細菌、病毒與真菌等生態分解者 。當環境平衡被打破，這群原先可靠的夥伴便可能藉機「搭便車」轉移到人體，轉變為致病原 。第三、四區「人類對抗疫病的作為」與「疫病過後，我們可以有什麼改變」：融入國衛院深厚的科研成果，展示臺灣自行研發的「腸病毒A71型疫苗」 。現場更引進先進科技視野，介紹「AI防疫精準介入」與「分子藥物設計」等主動修復群體健康的科學手法 。策展團隊強調，每個人的一舉一動都會對地球夥伴造成連帶效應 。展覽特別提出與動物鄰居保持友善界線、精準面對致病原、改善環境清潔等具體行動建議，呼籲大家從守護平衡做起 。特展即日起展開至2027年2月28日落幕。