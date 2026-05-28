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雖然美國總統川普（Donald Trump）近日稱與伊朗的談判進展順利，但伊朗仍砲火隆隆，戰爭局勢不明。由於美伊戰爭仍看不到明確的終點，再加上市場預期聯準會（Fed）將收緊貨幣政策以遏制不斷攀升的通膨，黃金價格週三（27日）承壓，跌至兩個月來的低點、白銀下跌逾3%。黃金現貨下跌1.3%，報每盎司4447.71美元，盤中曾一度觸及自3月27日以來的最低點。6月交割的黃金期貨下跌1.2%，報每盎司4448.40美元。根據路透社報導，薩納山金屬（Zaner Metals）副總裁兼資深金屬策略師·格蘭特（Peter Grant）表示：「最大的影響因素依然是中東局勢。先前市場還殘存著一些樂觀情緒，但隨著戰事持續拖延，這股樂觀情緒正逐漸消退。」他補充說，持續的衝突正在加劇市場對通膨的擔憂。自美以聯軍對伊朗發動戰爭以來，黃金一直受到壓力。荷姆茲海峽實質上的封鎖導致布蘭特原油價格飆升，進而引發通膨焦慮，並推高了市場對升息的預期。據伊朗國家電視台週三報導，德黑蘭當局在與美國達成的框架協議中表示，將在一個月內將通過該海峽的航運量恢復到戰前水準，該協議還包括美軍從伊朗周邊地區撤軍。在此報導傳出後，金價曾短暫收斂部分跌幅。然而，市場普遍仍預期，能源驅動的通膨將促使美國聯準會在今年底前將基準隔夜利率調升25個基點（1 碼）。儘管黃金通常被視為抗通膨的避險工具，但在高利率環境下，不孳息的資產往往走勢艱難。另外，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，美國央行必須專注於遏制似乎正在蓄積的通膨風險，不過現在要預測何時會調整現行的政策利率還「為時過早」。目前投資人正屏息等待週四即將公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，以尋找未來貨幣政策走向的線索。在其他貴金屬方面，現貨白銀下跌 3.2%，至每盎司74.46美元。現貨鉑金下跌2.1%，報每盎司1916.90美元。現貨鈀金上漲0.1%，報每盎司1386.47美元。美國銀行（BofA）在26日的報告中指出：「儘管未來幾個月黃金的走勢可能再度將白銀推升至每盎司 100 美元以上，但由於基本面需求放緩，我們認為白銀無法維持長期的領漲之勢。」