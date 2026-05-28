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▲湯姆哈迪在《黑幫領地》中負責為黑幫家族解決麻煩，戲外他自己才是為劇組製造一堆大麻煩的人物。（圖／翻攝自IMDb）

▲《猛毒》湯姆哈迪（左）曾讓合演《瘋狂麥斯：憤怒道》的莎莉賽隆（右）等他3小時，差點爆發肢體衝突。（圖／美聯社／達志影像）

▲海倫米蘭（左起）、導演蓋瑞奇、皮爾斯布洛斯南、湯姆哈迪合作《黑幫領地》，湯姆不專業態度激怒所有人，雖然是男主角卻被稱遭劇組開除。（圖／美聯社／達志影像）

《猛毒》湯姆哈迪遭影集《黑幫領地》開除風暴又有新的進展，在他被宣告將無法回歸該劇尚未敲定是否拍攝的第3季後，收視突然「斷崖式下滑」，從原先是Paramount+最多人數收看影集前10名，幾天之內在許多地區都跌出10名之外，粉絲擺明了他不回歸就不想看。但《好萊塢報導》揭露他竟然曾耍大牌，故意讓資深007皮爾斯布洛斯南、奧斯卡影后海倫米蘭等他4個小時，劇組不將他踢出去，恐難平息眾怒。《黑幫領地》描述皮爾斯布洛斯南、海倫米蘭夫妻掌權的黑道家族，靠湯姆哈迪為他們擺平大小麻煩，偏偏他們和對手之間的衝突再起，緊張情勢越演越烈。劇中湯姆哈迪是負責解決問題， 戲外他卻是最大的問題人物。在講求倫理的演藝界，皮爾斯和海倫都是地位崇高的大前輩，他竟然躲在自己的休息拖車內硬是不出來，故意讓所有人枯等他4小時，就是要顯示他在這齣戲裡的「一哥」地位，被形容有如事業上的自殺。儘管湯姆哈迪是《黑幫領地》領銜主演，他幾乎劇組從上到下都快得罪光，他喜歡改劇本、改台詞，惹怒監製傑茲巴特沃斯與製作公司的一堆高層，連皮爾斯布洛斯南、海倫米蘭都敢得罪，表明他根本有恃無恐，讓大家對他的不滿也到了忍不可忍的地步。海倫米蘭專業、資深、演技好，在片場幾乎不曾鬧過事，喜歡跟她共事的人不少，湯姆哈迪偏偏就能連她都惹到，這還不是他的第一次。過去在拍《瘋狂麥斯：憤怒道》時，湯姆哈迪也是慣性遲到，讓莎莉賽隆等了3小時才到場，氣得她破口大罵，而他則暴怒回嗆，差點上演肢體衝突。他在年輕時演出《星戰啟示錄》，也讓60多歲的前輩主角派屈克史都華大搖其頭，稱他都寧可在自己的休息拖車裡跟女友在一起，完全不跟大家打交道，碰到面也從來不會問候或打招呼。可是對於觀眾來說，湯姆哈迪很難共事、讓人忍無可忍的一面，大家既看不到也沒感覺，看到的只有他在幕前的表演，而他確實有個人魅力，也有不錯的演技實力，《黑幫領地》收視會為Paramount+締造佳績，他當然也有大功，只是大頭病到無可救藥，劇組人員得罪了一大堆，對於他再度回歸第3季，完全沒任何幫助，現在劇組還在傷腦筋該如何妥善解決這個問題。