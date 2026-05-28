中央氣象署表示，受到太平洋高壓沉降、華南暖空氣移入以及地形沉降等多重因素影響，全台多地湧現極端高溫，昨（27）日北北基刷新5月份歷史最高溫紀錄，全台有7個縣市觀測到 38度以上的驚人高溫，最高溫落在台南玉井，直逼 40度大關，面對夏季極端高溫，環境部建置「抗高溫涼適地圖Cool Map」，整合全台近6000處避暑、降溫與補水地點，民眾可透過定位查詢周邊500公尺避暑點。
環境部氣候變遷署建置「抗高溫涼適地圖Cool Map」，將可供民眾避暑、降溫、補水的地點整合在同一張地圖中，提供即時查詢服務。環境部最新說明指出，「抗高溫涼適地圖」目前已整合全台近6000處地點，其中超過8成為室內涼爽空間，另標示2672處公共飲水點。
地圖提供三大功能，包括「室內涼爽點」、「戶外遮蔭與降溫設施」及「飲水點」，讓民眾在高溫天氣下能就近找到可短暫休息、補水或降溫的場所。其中，「室內涼爽點」涵蓋圖書館、博物館、運動中心、活動中心、區公所等公共設施，也包括超商、超市、量販店、廟宇等合作開放空間；「戶外遮蔭與降溫設施」則包含具有良好樹蔭、遮陽棚、噴霧降溫或親水設施的戶外空間。
開定位就能找 500公尺內避暑點一次看
民眾進入Cool Map平台後，可透過GPS定位顯示周邊500公尺內的涼適點，並查看各地點是否具備空調、座椅、飲水機、廁所、無障礙設施等功能，方便依需求規劃外出動線。官方地圖頁面也標示即時溫度、全台涼爽點、飲水機點位，以及戶外遮蔭與降溫設施、室內涼爽點、飲水點等分類。
環境部表示，高溫已逐漸成為氣候變遷下的夏季常態，「就近降溫」是民眾最實用、也最即時的調適行動。除政府盤點公共場所外，7-ELEVEN、全家、全聯、家樂福、萊爾富、OK超商、第一銀行等「抗高溫調適對策聯盟」合作單位，也響應開放部分空間作為合作涼爽點。
抗高溫涼適地圖Cool Map」使用方式：
1.進入環境部「抗高溫涼適地圖Cool Map平台。
2.點選「我的位置」，並允許手機或電腦開啟定位。
3.地圖會自動顯示周邊500公尺內的涼爽點、飲水點、遮蔭降溫設施。
4.點選地圖上的標記，可查看是否有空調、座椅、飲水機、廁所等設施。
5.也可手動輸入地址或直接在地圖上點選，查詢指定地點附近避暑點。
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地圖提供三大功能，包括「室內涼爽點」、「戶外遮蔭與降溫設施」及「飲水點」，讓民眾在高溫天氣下能就近找到可短暫休息、補水或降溫的場所。其中，「室內涼爽點」涵蓋圖書館、博物館、運動中心、活動中心、區公所等公共設施，也包括超商、超市、量販店、廟宇等合作開放空間；「戶外遮蔭與降溫設施」則包含具有良好樹蔭、遮陽棚、噴霧降溫或親水設施的戶外空間。
開定位就能找 500公尺內避暑點一次看
民眾進入Cool Map平台後，可透過GPS定位顯示周邊500公尺內的涼適點，並查看各地點是否具備空調、座椅、飲水機、廁所、無障礙設施等功能，方便依需求規劃外出動線。官方地圖頁面也標示即時溫度、全台涼爽點、飲水機點位，以及戶外遮蔭與降溫設施、室內涼爽點、飲水點等分類。
環境部表示，高溫已逐漸成為氣候變遷下的夏季常態，「就近降溫」是民眾最實用、也最即時的調適行動。除政府盤點公共場所外，7-ELEVEN、全家、全聯、家樂福、萊爾富、OK超商、第一銀行等「抗高溫調適對策聯盟」合作單位，也響應開放部分空間作為合作涼爽點。
抗高溫涼適地圖Cool Map」使用方式：
1.進入環境部「抗高溫涼適地圖Cool Map平台。
2.點選「我的位置」，並允許手機或電腦開啟定位。
3.地圖會自動顯示周邊500公尺內的涼爽點、飲水點、遮蔭降溫設施。
4.點選地圖上的標記，可查看是否有空調、座椅、飲水機、廁所等設施。
5.也可手動輸入地址或直接在地圖上點選，查詢指定地點附近避暑點。