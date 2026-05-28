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近期 NBA 西區冠軍賽天王山之戰中，裁判的吹判尺度再次成為球迷熱議的焦點，不僅賽場哨音頻繁中斷節奏，更引發了對於比賽公平性的質疑。對此，NBA總裁亞當·蕭華（Adam Silver）在接受知名媒體人麥卡菲（Pat McAfee）專訪時，除了罕見力挺本屆季後賽的裁判執法表現外，更拋出震撼彈：NBA 計畫在未來導入類似網球「鷹眼」（Hawk-Eye）的AI自動化回放系統，全面接管球場上的邊線判罰。面對外界對於本屆季後賽哨音品質的猛烈批評，蕭華在節目中展現了對裁判團隊的信心，他表示：「雖然關於假摔的討論從未間斷，但我們必須釐清，在『爭取犯規的肢體碰撞』與『誇張演戲的惡劣假摔』之間，界線往往非常模糊。即便裁判有時會被球員的精湛演技所迷惑，但我認為今年季後賽裁判們的整體執裁表現依然是相當出色的。」為了徹底解決球場上「界外球」、「踩線」等客觀事實判罰所帶來的爭議，並減少教練因挑戰這些瑣碎判決而浪費寶貴的挑戰機會，蕭華透露了重大的技術升級計畫。他指出，未來 NBA將引進一套布滿球場四周、配備AI自動化系統的攝影鏡頭。這套系統將運作原理比照網球與板球領域成熟的「鷹眼」技術，能即時、自動地對所有「客觀邊界判罰」進行裁決。「這類判決將不再由裁判肉眼決定，而是由系統瞬間給出結論。這將極大程度地將裁判從繁瑣的客觀判罰中釋放出來，讓他們能將全副精神專注於更複雜的犯規吹判上。」不僅是NBA，體壇科技化的腳步正全面加速。WNBA 總裁恩格爾伯特（Cathy Engelbert）也表示，聯盟正在評估如何利用AI技術來優化商業與籃球營運；NHL總裁貝特曼（Gary Bettman）則計畫透過科技精準定位冰球位置；而 MLB 棒球大聯盟今年已正式實施的自動好球帶系統（ABS），更已被視為提升執法準確度的成功典範。儘管NBA目前尚未公布AI鷹眼系統的正式上線時間表，但可以預見的是，隨著這項科技的介入，過去球迷熟悉的「重播挑戰」環節將出現重大變革。當判罰變得更加瞬時且自動，NBA 是否能如蕭華所言，藉由技術革新讓比賽更加流暢、精彩，將成為未來幾個賽季最值得期待的看點。