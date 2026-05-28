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MLB底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇今（28）日面對洛杉磯天使，先發第九棒、二壘手出賽，全場4打數0安打，打擊率下滑至1成94，本季打擊數據遠不及聯盟平均，卻依舊在大聯盟穩頂獲得機會，與老虎內野傷兵太多有關，目前2位曾入選明星賽的主力托雷斯（Gleyber Torres）、巴耶茲（Javier Baez），目前復健狀況都不理想，後者甚至還無法跑步，能守二、三壘與游擊的李灝宇，得把握難得機會，至少將OPS+提升到接近聯盟平均。李灝宇開季就是因為去年工具人銀棒獎得主麥金斯特里（Zach McKinstry）受傷，才遞補其空缺登上大聯盟，生涯第3場就繳出雙安，同場解鎖首打點、首得分與首盜壘。自4月17日登上大聯盟以來，李灝宇獲得穩定出賽機會，定位也很明確，本場賽前出賽27場、72打席中打出14支安打、繳出打擊率2成06、1轟與8分打點成績，OPS+61。儘管李灝宇打擊成績不出眾，但具備多功能守位價值，剛好老虎內野本季傷兵很多，包含主力二壘手托雷斯，上周末好不容易恢復打擊練習，結果又傳出身體不適，休息多達4天才重新展開練習，距離回歸還有一段時間。至於另一位內野千萬球星巴耶茲，日前因為右腳踝扭傷缺戰至今，根據總教練辛區（A.J. Hinch）透露，巴耶茲到現在還無法全力奔跑，訓練時程也會延後，再開季定位的二游主力，都躺進傷兵名單情況下，要說老虎多喜歡李灝宇，內野缺乏合格人手或許才是主因。李灝宇防守端雖然展現出不錯潛力，但實際上三個位置OAA都為負數，並非靠手套就能站穩大聯盟的內野手，打擊上限才是決定李灝宇能否久待大聯盟的關鍵，諸如去年的麥金斯特里，靠著優異的多守位防守單季獲得多達144場、超過500打席，他整季還打出OPS+114高於聯盟平均，甚至獲選為美聯工具人銀棒獎。