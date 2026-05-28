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洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，今（28）日在主場迎戰科羅拉多洛磯隊的比賽中以「第1棒、投手兼指定打擊」身分先發登場，首局首打席面對菅野智之轟出一發驚天動地的全壘打。這發陽春砲是他本季第9轟，更一舉寫下多項紀錄，率領追逐5連勝的道奇隊打出氣勢如虹的開局。在前一場對陣洛磯的賽事中，大谷翔平於第3打席被失投球狠狠砸中右手小指與手背附近，隨後在第5局便被球隊換下場休息，這也是他本季首度在比賽中途退場。不過，道奇隊總教練羅伯茲昨日賽後強調只是輕傷，今日依然讓大谷扛起二刀流重任。1局下半，剛在上半局繳出無失分表現的大谷翔平，面對洛磯隊先發投手菅野智之，逮中一顆失投球大棒一揮，球直接飛越中外野全壘打牆，轟出一發驚天動地的首局首打席全壘打。大谷翔平與現年36歲的菅野智之過去在2023年世界棒球經典賽（WBC）曾一同為日本隊效力，交情深厚。然而來到最高殿堂的大聯盟賽場，大谷對上這位日本隊前輩可謂痛下殺手。回顧兩人的對戰歷史，大谷堪稱菅野的頭號天敵，不僅在日職時期就對菅野累積2打數2安打，轉戰美職後，更曾在2025年9月對他單場轟出雙響砲。加上今日這一發首名打者全壘打，大谷大聯盟生涯對戰菅野累積6打數5安打、包含3支全壘打，對戰打擊率是瘋狂的8成33。這一轟是大谷生涯第18次達成「二刀流同場開轟」的神蹟。同時，這一分打點讓他的大聯盟通算打點來到699分，距離超越前輩鈴木一朗與松井秀喜、成為日本人歷史第3位「700打點」大關僅剩最後1分。此外，大谷連續6年達成雙位數全壘打的里程碑，也進入最後倒數。根據《MLB.com》記者朗斯（Sarah Langs）報導指出：「這是MLB歷史上第三次有投手在首局首打席擊出本壘打！此前他曾在去年國聯冠軍賽第4場和2026年5月20日取得過這一成就。」雖然今日大谷敲出了本季第9轟，但與他去年勇奪全壘打王、敲出55轟的進度相比，今年在全壘打的產出上是他轉戰美職後最慢的一季。去年他僅用了33場比賽就達標9轟，今年則在第56場比賽才達標，目前在國聯全壘打榜上落後榜首舒瓦伯高達12支。