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▲史文妃（右）曾經失去一個小孩，讓陶晶瑩聽了很心疼。（圖／翻攝自YouTube 陶晶瑩fun人生）

知名月亮褲品牌谷慕慕的創辦人史文妃近來登上陶晶瑩的Podcast「陶晶瑩女人心事」，除了聊創業之外，史文妃也分享了自己的流產經歷，當時已經足月，醫生告訴她隨時會生，某天工作完突然破水，到醫院內診後，醫生竟然說「沒有心跳了」，即便再傷心，她還是用盡全力將寶寶生出來，「我是百分之2萬的自責...」不過後來她又生了1兒1女，有時候看著妹妹，都會覺得是當年的女兒回來找她了，讓陶晶瑩聽了好心疼。陶晶瑩訪問史文妃，提到她第一胎的流產經歷，史文妃大方分享，當時懷胎37週，隨時都可以生產，某天工作完突然覺得有水流出來，馬上到醫院準備待產，沒想到醫生一看，竟然說寶寶沒有心跳了，史文妃愣住，但因為寶寶真的太大，只能用自然產的方式把寶寶生下來。但畢竟寶寶已經離開了，還得經歷自然產的痛苦，對女生來說身心都承受巨大的傷害，陶晶瑩好奇問為什麼不能剖腹產，史文妃說當時沒有認真想這件事，因為原本就決定要自然產，所以就照著原本的流程，將孩子生下來。史文妃坦言，在知道孩子沒心跳的第一個想法，是百分之2萬的自責，「是不是自己不夠注意，想說一定是我哪裡做錯了。」在生完之後，夫妻倆還是抱了抱孩子，和孩子合照，讓她印象最深刻的是，月嫂還特地打聽了她先生的電話，繞過她交代先生，一定要回家把跟小孩有關的東西都收起來，不要讓她觸景傷情。5、6年後，史文妃又生下1子1女，她坦言這件事在她的生活中並不是祕密，甚至後來懷妹妹的時候，會覺得是之前的寶寶回來當妹妹了。不少聽眾都感觸很深，認為陶晶瑩的訪問非常有意義，「來賓妃妃說得很好，很有共鳴」、「可以分享女性議題真棒」、「第一胎那個...我是男生聽了都覺得難過」。