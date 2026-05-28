台灣手遊長青熱門遊戲《神魔之塔》近日推出新黑金「成吉思汗」，宣傳片卻爆出抄襲大作《鳴潮》角色「緋雪」的技能動畫，更因逐格畫面殘留「女裝倒影」未修乾淨，讓大汗當場性轉變萌妹。官方發聲明坦承「加入 AI 技術輔助」，卻因通篇避談抄襲並企圖以「補償5顆魔法石」敷衍，被核心鐵粉痛批「根本是打發乞丐！」這起嚴重的AI翻車災難，讓活了13年的《神魔》為了追求「降本增效」再度背上《神抄之塔》的惡名，親手炸毀了累積多年的品牌誠信與玩家信任。
這起事件起因在於，有眼尖玩家揪出，《神魔》宣傳片中成吉思汗的揮刀動作與特效，與《鳴潮》中「緋雪」的大招（共鳴解放）演出動畫幾乎完全一致，甚至因刀面折射讓成吉思汗當場「性轉」變萌妹。網友將影片逐格放大檢查後更發現，在成吉思汗揮刀、畫面碎裂折射的極短影格中，刀面與碎玻璃上的倒影根本沒修乾淨，竟原封不動地露出了《鳴潮》角色「緋雪」的女性身形與黑髮服飾。這項嚴重的品管漏洞迅速在社群平台瘋傳，讓網友紛紛開酸：「先等一下為什麼成吉思汗是拿武士刀？」、「成吉思汗倒影是女的？」、「成吉思汗是鳴潮人。」
《神魔之塔》即將邁入第13年，累積下載突破2500萬次。直至今日，每天依然有幾十萬個召喚師，雷打不動地上線刷體力、解每日任務。極高的社群黏著力，讓它在推出黑金卡或大咖動漫聯名時，都能衝上雙平台營收榜冠軍。
《鳴潮》則是近年擁有超高人氣的開放世界動作手遊，主打高自由度的戰鬥動作、流暢的連招打擊感與獨特的「聲骸系統」（擊敗怪物後可吸收其能力作為戰鬥技能）。擁有極高的美術水準，所以每個角色的招式動態都能深植在玩家心中。
昔日換皮今日AI？ 神魔致歉聲明遭諷「重重提起、輕輕放下」
《神魔》過去也曾發生過重大抄襲爭議。2013年推出初期，被認為是日本名作《龍族拼圖》的換皮遊戲，連轉珠傷害計算公式都完全相同。隨著多年發展，團隊開發出眾多不同的獨特轉珠系統，並以「神魔女將」等方式在地營運成功，好不容易洗刷陰霾、走出自己的路。卻又因近年官方高層高調推崇 AI 技術，不僅多次在宣傳素材上使用 AI 生成圖，甚至舉辦過AI創作徵集活動，在社群埋下不滿火種。
事件發生後，Madhead 官方火速將爭議宣傳片下架，並於官方社群發布聲明，坦承「在製作、審核及管理流程上均存在嚴重失誤…流程中確實加入 AI 技術進行輔助」。然而，聲明通篇使用「部分鏡頭高度相似」、「殘留不當外部素材」等精妙的公關用語，絕口不提「抄襲」與「侵權」，遭網友強烈質疑是在玩文字遊戲，將濫用 AI 技術的嚴重行徑，淡化為單純的審查疏漏。
除了官方聲明缺乏誠意，為表歉意派發的補償「魔法石5粒」（價值相當於遊戲內單抽一次），讓玩家痛批是「打發乞丐」，成為火勢延燒的第二階段。大批資深鐵粉認為：「作為一個13年的遊戲，開始用 AI 做圖，甚至開始用 AI 抄襲動畫改成自己的東西，這一次我不會再站在你這邊！」、「抄襲我最愛的緋雪，我無法原諒」，直言「5 顆能抽到一隻成吉思汗我就原諒你」「13年的信譽只值5石厲害了」，黑金卡是遊戲最高榮譽，官方連最昂貴的角色宣傳片都用 AI 偷懶洗稿，出事卻想用最低成本敷衍，讓品牌13年建立的誠信在一夕之間破產。
《神魔》花了十幾年，好不容易靠在地化與各種強大聯名擺脫早期的抄襲歷史，卻為了追求「降本增效」，致敬自己的老名《神抄之塔》。AI 提升效率之餘，仍應考量品牌最核心的「原創靈魂」和「人工品管」，否則省下來的成本，會成為一枚瞬間砸碎13年品牌資產與老玩家信任的數位炸彈。
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《鳴潮》則是近年擁有超高人氣的開放世界動作手遊，主打高自由度的戰鬥動作、流暢的連招打擊感與獨特的「聲骸系統」（擊敗怪物後可吸收其能力作為戰鬥技能）。擁有極高的美術水準，所以每個角色的招式動態都能深植在玩家心中。
《神魔》過去也曾發生過重大抄襲爭議。2013年推出初期，被認為是日本名作《龍族拼圖》的換皮遊戲，連轉珠傷害計算公式都完全相同。隨著多年發展，團隊開發出眾多不同的獨特轉珠系統，並以「神魔女將」等方式在地營運成功，好不容易洗刷陰霾、走出自己的路。卻又因近年官方高層高調推崇 AI 技術，不僅多次在宣傳素材上使用 AI 生成圖，甚至舉辦過AI創作徵集活動，在社群埋下不滿火種。
事件發生後，Madhead 官方火速將爭議宣傳片下架，並於官方社群發布聲明，坦承「在製作、審核及管理流程上均存在嚴重失誤…流程中確實加入 AI 技術進行輔助」。然而，聲明通篇使用「部分鏡頭高度相似」、「殘留不當外部素材」等精妙的公關用語，絕口不提「抄襲」與「侵權」，遭網友強烈質疑是在玩文字遊戲，將濫用 AI 技術的嚴重行徑，淡化為單純的審查疏漏。
除了官方聲明缺乏誠意，為表歉意派發的補償「魔法石5粒」（價值相當於遊戲內單抽一次），讓玩家痛批是「打發乞丐」，成為火勢延燒的第二階段。大批資深鐵粉認為：「作為一個13年的遊戲，開始用 AI 做圖，甚至開始用 AI 抄襲動畫改成自己的東西，這一次我不會再站在你這邊！」、「抄襲我最愛的緋雪，我無法原諒」，直言「5 顆能抽到一隻成吉思汗我就原諒你」「13年的信譽只值5石厲害了」，黑金卡是遊戲最高榮譽，官方連最昂貴的角色宣傳片都用 AI 偷懶洗稿，出事卻想用最低成本敷衍，讓品牌13年建立的誠信在一夕之間破產。
《神魔》花了十幾年，好不容易靠在地化與各種強大聯名擺脫早期的抄襲歷史，卻為了追求「降本增效」，致敬自己的老名《神抄之塔》。AI 提升效率之餘，仍應考量品牌最核心的「原創靈魂」和「人工品管」，否則省下來的成本，會成為一枚瞬間砸碎13年品牌資產與老玩家信任的數位炸彈。