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《遠見雜誌》公布2026年「縣市長施政滿意度調查」，桃園市長張善政的施政滿意度在六都首長中倒數第二。對此，民進黨桃園市長候選人黃世杰今（28）日表示，市長屢遭質疑對市政漠不關心，是滿意度低迷的根本原因，但張善政仍避談相關民調，市府還稱「沒有評論」，高傲、漠視市民的態度讓人難以接受。針對《遠見雜誌》公布全台縣市首長施政滿意度調查，黃世杰表示，此結果反映了桃園市民長期累積的不滿，以及3年來失去光榮感的怨嘆，尤其桃園正處於快速發展期，大量的移入人口帶動居住、交通和托育的需求，但張善政市府的基礎建設和市政服務卻未跟上腳步。黃世杰指出，張善政去年同樣在《遠見》的施政滿意度調查中六都墊底，當時市府曾承諾會虛心檢討，然而經過一整年的時間，今年的成績僅微幅變動至倒數第二，實質上依然處於全台落後狀態。他說，這份不及格的成績單證明市府根本沒有將去年的警訊聽進去，施政表現持續在谷底盤旋，不僅讓桃園市民顏面無光，更顯示出市府團隊缺乏解決問題的決心與能力。黃世杰舉例，交通是許多桃園人最重視的議題，但市府對於施工路段缺乏有效的配套措施，讓主要幹道在尖峰時段塞車情況日益惡化；舉辦燈會也沒有整體規劃，桃園的大型活動比其他縣市少，但每逢大型活動，桃園仍必定交通打結。黃世杰提到，桃園人口持續成長，但公立托嬰中心、社區公共托育家園的設置速度跟不上家長的需求，許多行政區的公托名額供不應求，中籤率極低，導致許多年輕雙薪家庭被迫選擇費用較高的私立托育，或陷入無人幫忙帶小孩的困境。黃世杰說，上述交通、社福議題只是冰山一角，呼籲張善政應該用更謙卑的態度面對市民的不滿，不要再對市民「冷暴力」漠不關心，或嘗試著用公關宣傳來淡化爭議。