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5/28 今日放榜重點學校一覽

▲元智大學今（28）日正式公告二階錄取名單！作為桃園地區熱搜指標校系，考生可至學校官網查詢正、備取結果，並留意後續志願序登記流程。（圖／翻攝自元智大學臉書）

接下來還有誰？未來三日放榜時程預告

5/29（五）： 國立清華大學（部分）、國立陽明交通大學、高雄醫學大學、南華大學、靜宜大學。

6/1（一）： 國立臺灣大學（正式放榜）。

已放榜學校： 東吳、興大、中央、輔大、嘉大、高大、聯合大等。

▲下一波重頭戲！全台最高學府「國立臺灣大學」預定將於下週一（6/1）正式公告二階錄取名單，尚未查到榜單的考生請鎖定最後衝刺時程。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）

錄取後必做！志願序登記與分發時程

志願序登記 ： 2026/6/4（四）至 6/5（五），每日 9:00 至 21:00。

： 2026/6/4（四）至 6/5（五），每日 9:00 至 21:00。 登記規則 ： 不論是「正取」還是「備取」，凡是有意願就讀的校系，皆需登入甄選會系統登記。

： 不論是「正取」還是「備取」，凡是有意願就讀的校系，皆需登入甄選會系統登記。 正式放榜 （統一分發結果）： 2026/6/11（四） 早上 9:00 公告最後結果。

（統一分發結果）： 2026/6/11（四） 早上 9:00 公告最後結果。 放棄入學： 若欲參加分科測驗，需於 6/11 至 6/14 前聲明放棄。

查榜QA：備取會上嗎？志願序如何排序？

最即時資訊： 請直接搜尋「[學校名稱] 招生資訊」或「[學校名稱] 二階榜單」，進入各大學官網查看最新公告。 彙整查詢： 可至 大學甄選入學委員會官網 查詢各校系錄取名單彙整。

115 學年大學申請入學二階甄試進入放榜高峰期，今（28）日全台高達 50 所大專院校集中開榜，包含頂尖國立大學「成大」以及熱門私校「元智、中原」錄取名單都在今天揭曉。本文彙整今日放榜學校名單與查榜網址，並整理「志願序登記」與「統一分發」等最後衝刺階段的關鍵時程，同時分享專家建議，教你如何在正取、備取名單公告後正確排序志願，順利錄取理想校系。今日是申請入學二階甄試最密集的放榜日，多所指標大學於上午陸續公告正、備取名單，熱門校系包含：若今日尚未查到結果，請留意後續指標名校的接力放榜：查榜確認正取或備取資格後，考生務必參與最後的「統一分發」流程，未完成登記將視同放棄：由於許多正取生會同時錄取多個校系，最終只能選一所，因此會釋放大量名額給備取生遞補。專家提醒，填寫志願序時，請務必將「最想就讀」的校系排在第一順位，不論你是正取還是備取。 只要該系還有名額且你的排序在前，仍有極高機會透過分發正式上榜。