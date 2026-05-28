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紐約洋基隊王牌投手格里特·柯爾（Gerrit Cole）的復出之路氣勢如虹！在今（28）日作客出戰堪薩斯皇家隊的比賽中，這位35歲的右投展現統治級球威，主投6又2/3局僅被敲出4支安打，狂飆10次三振且無失分。這是柯爾自2023年經歷湯米·約翰（Tommy John）韌帶重建手術後，復出後的第2場先發，他不僅成功延續了前一場的零失分紀錄，更奪下睽違兩年的寶貴勝投，帶領洋基以7：0完封對手。今日柯爾的表現堪稱完美，開賽前三局，他局局都送出2次三振，展現極佳的壓制力。儘管皇家隊在第3局兩出局後試圖搶分，面對邁克爾·加西亞（Maikel Garcia）的右外野平飛安打，洋基右外野手亞倫·賈吉（Aaron Judge）展現雷射肩美技，精準將跑者封殺在本壘前，為柯爾保住了關鍵的零失分局面。賽後數據統計，柯爾此役總計用了79球（其中59球為好球），這是他術後復出以來投球局數最長、用球數最多的一場比賽，狀態調整顯然已步入軌道。值得一提的是，這場比賽是他效力洋基生涯中第28場繳出雙位數三振的比賽，高居隊史第一，顯示即使經歷手術，「強投柯爾」依然是聯盟中最頂尖的投手之一。柯爾曾在2023年榮膺賽揚獎，卻在去年因右肘手術整季報銷。本季他於5月22日首度登板，當時雖然繳出6局好投，可惜後援陣容未能守成，讓柯爾與勝投擦身而過。今日柯爾成功將球數限制提升至近80球，並將防禦率完美維持在零的狀態。洋基總教練亞倫·布恩（Aaron Boone）對於柯爾的表現表示高度肯定，認為他在重返先發輪值的過程中，展現了極高的效率與自信。