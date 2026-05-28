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真是令人不勝唏噓，才在21年前，當時風華正盛的馬英九決心扛起「國民黨最後的獨生子」責任挑戰黨主席和連戰競爭，當時國民黨中評會大老們紛紛勸解：英九才55歲，還年輕‧‧‧想不到近日的馬英九基金會內亂的紛爭越演越烈，讓人驚覺馬英九不但已經不年輕了，而且可能已經健康狀態有某些部分已經產生不少警訊，然而，那些近日捲入紛擾卻又口口聲聲說在「保護」馬英九的人們啊，卻一再呈現他們都只在說一件事：馬英九可能真的生病了！筆者當記者三十多年，和馬英九、周美青、馬以南、金溥聰、蕭旭岑‧‧‧這些長期在馬英九身邊的人物，甚至還有許多從大學時代就呵護馬英九的「哥哥們」都曾有過多次獲長期互動，看到如今場面，還真的是非常難過。就我的長期觀察，周美青雖然酷酷的，但她絕對是最疼惜馬英九的第一名；馬以南雖然常常言行表現地大剌剌，她也絕對是永遠都想好好保護弟弟的真誠家中大姊。至於其他人物，對馬英九當然有愛護、敬重、和道義，但是否還有其他更複雜的情懷？還需要更多的觀察才能評斷‧‧‧因為最近這場紛爭，已經爭得太難看了！長嘆一聲問：蝸牛角尖爭何事？因為最近的一些紛爭，真的不是只是相關人士簡單的在「鑽牛角尖」‧‧‧喧騰幾個月的馬英九基金會的紛擾越演越烈，現在連「沒有收到過的訊息」、「下跪」、「挾持」、「貪汙犯」‧‧‧各種激烈字眼都出爐了，和馬英九數十年經營的溫良恭儉讓形象完全背離。細究下去，這個基金會的問題有那麼困難嗎？坦白說，馬英九基金會的規模和影響力，在台灣社會的影響力早就微乎其微，哪有什麼了不起的難以查明的事項！不管是台商或者是其他的所謂捐款，100萬元或是330萬元，在台灣的政治場域的資金往來，都不是大數量，查一查也就是幾分鐘的事情卻能搞到好幾個月？至於是否有所謂的「架空」馬英九，查一查也是馬上可以得到答案，而且一個連侯友宜造勢晚會都被拒絕登場之人物，哪有多少被「架空」的籌碼，怎麼也會搞成是壁壘分明的互撕？說穿了，這些都只是表面上的藉口，真正的核心是「馬英九剩餘價值」的政治資產爭奪戰。最近關於馬英九基金會的故事很多，但最核心關鍵的是老是被多次提及，甚至是咬牙切齒提到的就是指控「沒有經過馬英九同意就帶團去大陸」、所謂的「三人調查小組有去大陸」、「馬英九在大陸的場合有脫序行為」、「不讓馬英九參加『馬習會』10周年」‧‧‧這些爭端都只有一個核心：馬英九的中國關係的神主牌繼承權之爭。這段日子以來，不管是舊屬或是親友的相關發言，當然都已「愛護馬英九」的立場在自我宣稱，然而幾十天的紛擾只是在向社會宣告一件事：馬英九真的健康狀態不佳了。然而，馬英九畢竟事習近平公開宣稱過的「老朋友」，又是共產黨百年情仇主要對象的國民黨前領導人，更是中華民國的前總統，對於講究身分象徵的中國共產黨而言，還是中南海宣稱兩岸「血脈相連、不可分割」最具有代表性的連接圖騰。歲月不饒人，這個圖騰終究要面對大自然的生老病死鐵律，誰能繼承圖騰呢？這場紛爭的主要針對對象是蕭旭岑就是箇中關鍵，鄭麗文透過吸納蕭旭岑擔任副主席而且負責兩岸對接，在形式上取得了圖騰繼承權，也因此得到了雖然一點重點都沒有的「習鄭會」，搶奪下馬英九兩岸圖騰的形式繼承權。正因為如此，所以馬英九基金會紛紛擾擾，特定的媒體集團很明顯地站在蕭旭岑的這一邊，恰好這個媒體節團也是去年國民黨主席之爭，最挺鄭麗文的集團，最近曝光之那些馬英九行為舉止失當的新聞很多也是這個特定媒體集團的所謂「獨家」。這種局面持續，馬英九所代表的圖騰就徹底被取代，馬英九就只能「送入太廟」，而且恐怕連「冷豬肉」都未必得到恭謹的供奉。而金溥聰的出手正是一貫的手法「神魔對立」，亮出一張蕭旭岑和台商的鈔票合照、指控蕭、王兩人多次在馬英九不知情下帶團前往大陸，表面上是「財政紀律」，更深沉的是要指控有人正在竊取馬英九圖騰之剩餘價值，破壞馬英九對兩岸交流的只談理念不談利益的自我期許，因此一出手就指控「他們是壞人，欺負了乖寶寶馬英九。」正因為如此，馬英九基金會這麼一個小小的廟，雙方都不是在「鑽牛角尖」，更像心裡有數地要去搶奪蝸牛角尖上那麼一點兒微不足道的馬英九兩岸圖騰的所有權。然而，已經不再年輕的馬英九該如何找到最好的安養呢？恐怕這些人已經陷入血脈賁張的互撕，無暇顧及了‧‧‧●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com