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威力彩頭獎已連續24期摃龜，今（28）日晚間將再度開獎，根據台灣彩券公司預估，這期頭獎上看6.5億元，不過，什麼樣的人最易中頭獎？根據台灣彩券公司統計，去（2025）年中億元以上頭獎的人，有7成都是電腦選號，也有3成中獎人以包牌方式投注，而就面相來看，近2年億元頭獎得主都具有4大特徵，即濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇。根據台彩統計，2025年全年共開出22注億元頭獎，共有22張中獎彩券，包括大樂透17張、威力彩5張。就選號方式來看，有近7成的億元中獎人是以電腦選號，其餘3成為自選號碼中獎。此外，也有3成的中獎人以包牌方式投注，因此，除了中億元頭獎之外，還同時抱走其他獎項。若就去年億元頭獎得主的年齡分布觀察，主要分布在50~59歲及60~69歲，占比各為28.6%。與2024年相比，高年齡層的比例增加，50歲以上的比例由55.1%增加至71.4%。以生肖、星座來看，去年億元頭獎得主屬馬、屬雞最多，占19%，尤其屬馬的人已連續2年都是中最多億元獎項，2024年屬馬、屬猴、屬豬並列最多。星座以牡羊座最多，占19%，水象星座包括雙魚座、巨蟹座、天蠍座這兩年都是最旺的星座，2024年占34.4%、2025年占38.1%。至於什麼長相的人最易中億元頭獎？台彩統計也發現，去年中億元頭獎面貌特徵傾向圓型臉、額頭高、八字眉、濃的眉毛、大眼睛、雙眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、大嘴加薄唇，其中濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇這4個特徵與2024年相同。因此，如果你也符合上述億元頭獎主的長相特徵，或是剛好也是這些星座、生肖，可以趁今晚威力彩頭獎上看6.5億元試試手氣，也許你就是幸運中獎人。