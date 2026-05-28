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1999 年總決賽： 單張場邊席售價為 2,500美元 \。





單張場邊席售價為 \。 2026 年總決賽： 單張場邊席售價高達275,000美元。





紐約尼克隊日前在東區決賽以4：0橫掃克里夫蘭騎士，以史詩級的季後賽11連勝、時隔27年再度挺進NBA總決賽，讓全紐約陷入瘋狂。然而，這股久違的「尼克瘋」也徹底引爆了籃球聖地——麥迪遜廣場花園（MSG）的票價。根據美國體育媒體《ClutchPoints》的最新報導，今年尼克總決賽的主場門票價格已經飆升到了令人瞠目結舌的「天價」，尤其是最頂級的場邊第一排貴賓席（Courtside Seat），單張售價竟然突破紀錄，高達27萬5000美元（約合新台幣890萬元）！《ClutchPoints》在報導中特別挖出了歷史數據，對比了尼克隊上一次殺入總決賽（1999 年）與今年（2026 年）的場邊席單張門票價格，其驚人的漲幅震驚了全美體壇：短短27年間，同一個場館、同一個位置的總決賽票價，竟然暴漲了足足。雖然過去近30年來全美物價與通膨持續上升，但如此瘋狂的「天價票」，很大程度是因為紐約球迷壓抑了27年的冠軍乾旱期，加上今年新科東決MVP布朗森（Jalen Brunson）帶隊打出歷史級別的連勝氣勢，讓麥迪遜廣場花園的「信仰價值」直接衝上大氣層。27.5萬美元的驚人售價，意味著只要坐在場邊看一場比賽，所花費的金額在美國許多城市都足以直接全款買下一棟舒適的房子。對此，《ClutchPoints》也在官方社群平台上幽默地調侃道：「在今年的總決賽期間，普通人如果想要坐在麥迪遜廣場花園的場邊看球，恐怕得中一個極其瘋狂、天大的彩票才行。」事實上，麥迪遜廣場花園向來是全美名流、好萊塢巨星與頂級富豪的聚集地。隨著總決賽即將於台灣時間6月4日點燃戰火，儘管例行賽戰績較佳的西區勝隊（雷霆或馬刺）握有主場優勢，尼克必須先打客場，但當總決賽在台灣時間6月9日（週二）移師紐約主場G3時，屆時這座世紀球場的巨星雲集程度與場邊席的奢華熱度，勢必將再度刷新歷史紀錄。