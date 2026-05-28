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民眾黨近期因不少人對初選結果有異議而爆發退黨潮。對此，有意爭取參選彰化縣長的民眾黨中央委員、前立委蔡壁如昨（27）日批黨內「沒有溝通、愛亂放話」，引來創黨主席柯文哲親自留言回擊：「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是妳溝通的方法？」由於柯文哲用的不是官方帳號，黨團主任陳智菡今日出面證實，那個帳號就是柯文哲，他留言後還有傳給大家看。柯文哲昨用本尊帳號@WJKo-t1n留言怒批蔡壁如：「妳是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是妳溝通的方法？」吸引大批網友朝聖。對此，陳智菡表示，這個帳號只有一個人有，就是柯文哲主席本人，這是他的個人帳號，事實上他昨天留言完之後，就有傳給幾位內部的人士看，然後說他去留了這樣子的一個言。陳智菡說，柯文哲認為這些事情應該是要透過內部的溝通，而不是遇到事情就到媒體上去放話，然後再轉過頭來說黨內有放話的文化。他不樂見這樣子的放話文化，所以呢，他也認為說其實民眾黨是一個團體，大家應該要有團體的作戰精神，一群人走得遠，這是他一直交代大家的。