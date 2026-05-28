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總統賴清德昨日拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，國民黨團總召傅崐萁昨宣布加碼，主張生一胎可免費住社宅30年，生兩胎則可終身免費住社宅。對此，內政部長劉世芳今（28）日回應，社宅有社會公益，目前社宅是「只租不賣」， 30年部份會排擠其他有婚育跟少子化需求的其他家庭。傅崐萁昨在國民黨中常會後受訪表示，韓國真正能逆轉少子化的最大原因，關鍵在於社會住宅，賴清德若能兌現社會住宅政見並跟進韓國作法，少子化問題一定可以圓滿解決，國民黨不只要把社會福利還稅於民，還要把跳票的社宅政策完成，讓青年生一胎免費住30年，生兩胎能終身免費住社會住宅，讓青年人生育後有國家免費住宅可居住，相信少子化問題和國安危機可以迎刃而解。內政部長劉世芳今出席2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會，針對傅崐萁的說法，她認為社宅是社會公益，目前社會住宅都是「只租不賣」，最高租期是12年到18年，所以30年的部分，反而會排擠其他有婚育跟少子化需求的其他家庭。