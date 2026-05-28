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▲中衛口罩推出丹寧藍款式，讓活性碳口罩增添選色自由，兼顧防護與融入日常穿搭。（圖／中衛提供）

近期國內傳染病疫情持續升溫！由病媒蚊傳播的登革熱，以及透過鼠類排泄物散播的漢他病毒等通報案例，引發社會高度關注。衛生單位呼籲民眾，加強居家內外環境清消，並清除積水以杜絕病媒蚊孳生。在整理倉庫、地下室或老舊空間時，更要嚴防鼠類排泄物帶來的漢他病毒感染風險 。台灣醫療口罩品牌「中衛口罩」行銷經理周令怡指出，清消現場是最容易忽略自身防護的時刻。不論是整理鼠類可能出沒的陰暗空間，或是大量使用漂白水等清潔劑，口罩都是簡單卻至關重要的第一線防護 。但現場往往空間悶熱、體力消耗大，許多人撐不住就把口罩拉下來透氣，導致防護中斷，讓口罩防護在最關鍵的時刻出現危險空窗。面對清消時的惡劣氣味與悶熱挑戰，周令怡經理表示「戴得舒適，才能真正戴得久」 。為此，中衛活性碳口罩在原有的三層醫療級防護結構中，特別加入高品質活性碳層，升級為「四層複合防護」，能有效阻絕清消過程中的刺鼻氣味衝擊 ；並搭配雪綿柔軟耳帶與柔軟纖維內層，大幅提升長時間配戴的舒適度，解決因悶熱戴不住的痛點 。除了居家與特殊環境清消，活性碳口罩也相當適合機車族通勤防廢氣、阻絕二手菸等日常環境 。為了打破傳統活性碳口罩色彩單調的刻板印象，中衛今年更推出市面少見的「丹寧藍」款式，讓活性碳口罩也能兼顧防護功能與日常穿搭的美感 。衛生單位也再次提醒，進行環境清消時，務必全程正確配戴口罩，切勿因一時悶熱拉下口罩，才能真正守護自身健康 。