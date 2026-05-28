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去年合併稅前虧損102億元 今Q1稅前獲利33億元轉盈

▲台塑今日舉辦股東常會。（圖／台塑提供）

朝半導體、綠能、醫療三大方向轉型 投資292億元

石化產品價格高檔、下游抵觸買盤 第三季旺季審慎應對

台塑今（28）日舉辦股東常會，董事長郭文筆表示，今年第二季因美伊戰爭持續，原油價格居高不下，石化產品價格維持高檔，預期第二季獲利比第一季大幅成長。下半年若美伊談判達成協議，短期設備修復仍有困難，預期有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力，加上適逢傳統需求旺季，且印度及越南推動基礎建設，有利產品銷售，因此，我不看淡下半年的營運展望。台塑114年因中國及美國持續新增石化產能，大量出口低價競銷，拖累產品市場行情，加上中國內需不振及美國實施對等關稅，石化產品需求萎縮，產品利差縮小，及認列台塑美國公司等權益法投資收益減少，營業額1,754億元、衰退12%，合併稅前虧損102億元，虧損增加78億元。郭文筆說，去年業績表現不好，已持續進行各項降低成本改善，並積極推動轉型，相信今年的業績會轉虧為盈。今年第一季受美伊戰爭影響，中東原油、輕油供應中斷，帶動乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，及認列轉投資收益增加，合併稅前利益33億元，每股稅前盈餘0.53元。郭文筆表示，接下來台塑會朝半導體、綠能環保及醫療保健3個方向發展，重點布局半導體化學品、關鍵材料及新材料領域，包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等半導體化學品，開發原子層沉積釕金屬前驅物及光阻稀釋劑等關鍵材料，合計27項產品，預計投資292億元，每年可增加產值300億元。在參與半導體產業鏈的布局部分，台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，已於去年第四季開始投產，可提高先進製程用銷售量，挹注本公司轉投資收益。台塑大金公司電子級氫氟酸，在國內半導體產業市占率超過55%，因應半導體產業需求持續成長，目前正進行大發廠第二期擴建，及仁武廠電子級氫氟酸與氟化銨去瓶頸工程。而台塑德山公司電子級異丙醇，廣泛使用在半導體製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程。另有股東提問，美伊衝突未歇，油價仍處百美元水準，惟當前五大泛用樹脂已出現下游買盤抵觸高價氛圍，現貨報價漲勢趨緩、暫歇。台塑如何看待第二季或第三季石化後續市況？台塑回應，雖然戰爭何時結束仍不確定，原油、輕油及乙 、丙烯成本居高不下，對能源及石化產品價格形成有力支撐。此外，來自中東的原油及輕油供應中斷，荷姆茲海峽航運受阻，亞洲石化同業開工率偏低，加上多家輕裂廠及其下游工廠，原本在第二季就有安排歲修，市場供給受限，石化產品價格可望維持相對高檔。不過，近期下游工廠及終端客戶開始抵觸高價原料，採購心態轉趨保守，石化產品價格開始走跌，惟第三季進入石化產品傳統需求旺季， 且後續仍有美伊戰爭、國際原油價格、匯率及海運費變化等不確定因素，台塑將持續關注，審慎應對後續市場變化。