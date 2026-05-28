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警喊冤稱「你情我願」 少女認被強迫

彰化警分局爆出重大風紀案！27歲的黃姓偵查佐被指控，日前偵辦一起毒品案件時，涉嫌在偵防車上對年僅16歲的女嫌疑人性侵得逞，黃姓偵查佐強調是你情我願，少女卻稱是「被強迫」。縣警局調查證實雙方發生性行為，將他以影響警譽為由記2大過免職，偵查隊長、分局長連坐處分。全案依《妨害性自主罪》移送檢方偵辦。據了解，彰化警分局今年5月在某公共場所查獲一起毒品案件，將16歲傳播妹與多名嫌犯帶回偵查隊偵辦，黃姓偵查佐竟與少女互加LINE，隔天開偵防車到少女住處接她外出辦案。少女指控，兩人一起用完餐後，偵查佐在偵防車上對她強行性侵得逞。事後少女返家告知父母，到醫院驗傷後向警方報案提告。黃姓偵查佐則喊冤，指雙方發生關係是「你情我願」，對於自己犯下如此離譜的過錯感到非常後悔。少女則堅稱遭強迫。由於兩人說法不一，警方已報請地檢署檢察官指揮偵辦。彰化縣警局指出，黃姓偵查佐未婚，警專警員班畢業，從警約6年，去年六月才到彰化分局偵查隊擔任偵查佐，負責偵查案件，平時表現正常。縣警局已經召開考績委員會決議，以該員言行失檢事證明確，嚴重損害警察機關聲譽及警察形象，符合《公務人員考績法》一次記兩大過規定，依《警察人員人事條例》予以免職。此案彰化分局長劉千祥自請處分，並追究相關人員考監不周責任，劉到職未滿4個月申誡二次、偵查隊長蕭登元記過一次。