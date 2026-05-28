我是廣告 請繼續往下閱讀

效力多倫多藍鳥隊的日本強打岡本和真，今（28）日在主場迎戰邁阿密馬林魚隊的比賽中展現球星價值！他在第6局下半轟出一發打破僵局的反方向陽春全壘打，本季第11轟在關鍵時刻出爐，幫助藍鳥終場以2：1險勝馬林魚，順利收下近期的一波2連勝。目前藍鳥隊以27勝29敗的戰績，暫居美聯東區第三名。本場比賽雙方上演精彩的投手戰。馬林魚在首局就靠著羅培茲（Otto Lopez）的關鍵適時安打先馳得點；藍鳥則在第5局展開反擊，盧克斯（Nathan Lukes）揮出帶有1分打點的二壘安打，成功將比分扳成 1：1 平手。關鍵的6局下半，岡本和真作為首名打者登場，面對馬林魚左投納爾迪（Andrew Nardi），他冷靜逮中一顆外角86.4英里的變速球，順勢推打出右外野方向的超前陽春砲。根據大聯盟觀測數據（Statcast）顯示，這一轟的擊球初速高達101.6英里（約163.5公里），飛行距離長達393英尺，以30度的完美仰角直擊觀眾席。這不僅是岡本和真本季第11發全壘打，更是他自5月5日以來、相隔18場比賽後的再度炸裂，徹底釋放了悶壞的打擊手感。岡本和真今天整場比賽展現極佳的選球與破壞力，獲得1次保送與1次觸身球，但也吞下1次三振，雖然僅有2個打數，但就敲出價值連城的致勝全壘打。賽後打擊率小幅調整至0.211，整體攻擊指數（OPS）則來到0.718。而在投手端，藍鳥隊王牌高斯曼（Kevin Gausman）今天主投5局僅失1分，表現中規中矩無關勝敗。隨後接手的老練牛棚戰力開始發威，4名後援投手合力頂住壓力，繳出4局無失分的完美內容封鎖對手，成功捍衛主場。反觀馬林魚隊此役雖然全場狂敲11支安打、比藍鳥隊還多，但得點圈打擊率極度低迷，合計11打數僅敲出2支安打，全場留下8個殘壘；挨轟的納爾迪後援1.1局失1分，無奈吞下本季首敗。藍鳥今日靠著岡本和真的關鍵一轟與堅實防線，成功把勝利留在多倫多。