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菲律賓總統小馬可仕近日展開對日本的國是訪問，並宣布菲律賓與日本關係即將正式升級為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），成為菲律賓外交架構中的最高等級合作關係。外界普遍認為，此舉除了象徵雙方政治互信進一步深化，也反映印太局勢升溫下，菲日正加速在安全、經濟與供應鏈等領域強化合作。小馬可仕27日在東京出席日菲友好議員聯盟活動時表示，面對當前快速變動的地緣政治與經濟挑戰，菲日兩國不應退縮，而是應進一步深化合作，並與理念相近國家建立更緊密夥伴關係。他強調，兩國關係升級代表彼此之間存在「非比尋常的高度互信」。小馬可仕指出，菲律賓與日本未來將持續擴大在海上安全、國防、貿易與投資等領域合作，同時也期待在清潔能源、數位轉型、人工智慧、航太與關鍵礦產等新興產業深化交流。他特別提到，日本長年對菲律賓提供發展援助，尤其在棉蘭老島等地區投入大量基礎建設與經濟合作，「在援助規模與品質方面，沒有其他國家能與日本相比」。此次訪問適逢菲日建交70週年，日本方面也以高規格接待。德仁天皇夫婦於週三（27）於東京皇居親自迎接小馬可仕夫婦，並舉行國宴。日本首相高市早苗也出席歡迎儀式。德仁天皇致詞時提到，日菲過去曾經歷艱難歷史，但希望未來能持續深化互信與交流。日媒則報導，菲日雙方在此次訪問期間正式確認升級為全面戰略夥伴關係，並啟動《軍事情報保護協定》談判。未來若協議完成，雙方將可交換機密級國防與安全情報，被視為菲日安全合作的重要里程碑。分析指出，在南海局勢持續緊張、中國近年加強區域軍事與海洋活動背景下，日本與菲律賓近年快速靠攏。菲律賓除與美國強化軍事合作外，也積極與日本、澳洲等國建立安全聯盟，日本則持續透過海巡艦艇援助、防衛設備合作與聯合演訓等方式深化與馬尼拉關係。除了安全議題，小馬可仕此行也積極向日本企業招商，希望吸引更多投資進入菲律賓。不過，《日經亞洲》指出，日本企業對菲律賓投資仍抱持審慎態度，主要擔憂包括貪腐、稅務爭議、基礎建設不足與政治風險等問題。根據日本國際協力銀行（JBIC）2025年度調查，菲律賓在「未來三年最具潛力投資地」排名中位居第八，在東南亞則落後越南、印尼、泰國與馬來西亞。儘管如此，由於菲律賓擁有超過1億人口與龐大內需市場，對日本企業仍具一定吸引力。外界認為，隨著菲日關係升級，加上美日菲三邊安全合作持續推進，未來日本在東南亞的安全角色恐將更加吃重，也使印太區域戰略競爭進一步升溫。