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孟加拉一頭擁有金色毛髮、外型神似美國總統川普的白化症水牛，近日在網路上意外爆紅，不僅吸引大批民眾前往朝聖，也讓牠在原本即將面臨宰殺命運前，獲得政府緊急介入「保命」，孟加拉當局最終決定取消將牠作為宰牲節祭品的安排，並送往國家動物園安置照顧。這頭重達約700公斤的白化症公水牛，因頭頂長有一撮淡金色、宛如瀏海般的毛髮，被飼主一家取名為「川普」（Donald Trump），這個取名當然也是來自於牠的造型與川普招牌金髮極為相似，這頭水牛的照片與影片近期更在孟加拉社群媒體瘋傳，引發大量網友討論，也吸引許多民眾專程前往農場拍照、打卡。飼主齊亞烏丁．米爾達（Ziauddin Mridha）表示，最早發現這頭水牛「像川普」的是自己的弟弟，因此替牠取了這個暱稱。他形容，這頭水牛個性溫馴，需要細心照料，「牠一天甚至要洗好幾次澡」，也因罕見外型成為附近地區話題焦點。不過，按照原定安排，這頭水牛其實已被售出，準備在伊斯蘭重要節日「宰牲節」（Eid al-Adha）期間作為祭祀牲禮。孟加拉是穆斯林人口占多數國家，每年宰牲節期間，當地都會宰殺大量山羊、綿羊、牛與水牛，並將肉品分享給親友與貧困家庭。官方估計，每年約有超過1200萬頭牲畜在節日期間被宰殺。然而，隨著「川普水牛」爆紅，大批民眾持續湧入農場，當局擔心現場可能出現安全與秩序問題，因此在最後一刻決定介入。孟加拉內政部官員透露，內政部長薩拉赫丁．艾哈邁德（Salahuddin Ahmed）已下令取消宰殺安排，退還買家款項，並將這頭水牛送往位於首都達卡的國家動物園。孟加拉國家動物園方面表示，園方已替這頭罕見白化症水牛準備專用棚舍與照護團隊，未來將先進行約兩週隔離觀察，再安排後續展示與照護計畫。專家指出，白化症水牛在孟加拉相當少見，由於缺乏黑色素，牠們通常呈現白色或淡粉色外觀，而這頭水牛又擁有罕見金色毛髮，因此格外受到矚目。外界也戲稱，牠或許真的因為「長得像川普」，才意外逃過成為祭品的命運。