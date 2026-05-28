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彰化拼全台第6個捷運系統縣市！「中捷綠線延伸彰化案」規劃曝光

一、北段（大坑延伸段）：

▲中捷綠線延伸彰化案北段（大坑延伸段）：自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，全長約2.466公里，增設2站。（圖/王惠美臉書）

二、南段（彰化延伸段）：

▲中捷綠線延伸彰化案南段（彰化延伸段）：自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約7.575公里，增設6站。（圖/王惠美臉書）

彰化輕軌規劃再+2條線！「彰化輕軌鹿港線」、「和美線」串聯

由彰化縣政府主導「彰化輕軌鹿港線」與「和美線」整體路網評估計畫，已經在去年底正式提報交通部進行審查。

▲中捷綠線延伸案之外，彰化縣長王惠美也積極拓展彰化縣內的自主捷運路網，由彰化縣政府主導「彰化輕軌鹿港線」與「和美線」整體路網評估計畫。（圖/王惠美臉書）

彰化捷運路網最新進度曝光！中捷延伸段是否「拆案」引爆討論

「如果大坑段不必與彰化段強行綁在一起，台中端其實有能力馬上動工推動，並允諾行文交通部詢問拆案辦理的可能性。」

彰化縣政府對於「拆案」處理並不認同，強調行政院於核定可行性研究時，早已確立兩路段應「同步推動」的原則

▲台中捷運綠線南延彰化案還未動工，台中市長盧秀燕日前在議員關切時坦言：「如果大坑段不必與彰化段強行綁在一起，台中端其實有能力馬上動工推動」，不過彰化縣政府表達強烈反對。（圖／交通局提供）

捷運路網目前在台灣一共有5個縣市擁有，分別是雙北、桃園、台中以及高雄，然而現在彰化力拼成為台灣第六個擁有捷運系統的縣市，為了全力打造「中彰30分鐘生活圈」，台中市和彰化縣政府攜手規劃軌道交通新藍圖，一口氣推出「中捷綠線延伸彰化」、「彰化輕軌鹿港線」以及「和美線」的佈局，雖然目前都已經在審查當中，但台中市長盧秀燕拋出「拆案即可讓台中延伸段開工」，遭到彰化縣政府強烈反對，強調應該同步推動才是中央和地方唯一共識，因此何時能通車至今還是未知數。根據台中市和彰化縣政府的聯合規劃，備受期待的就是「台中捷運綠線延伸彰化案」，全線採取高架化型式，全長約10.041公里，共規劃增設8座車站，並細分為兩大路段：自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，全長約2.466公里，增設2站，未來將結合轉運接駁，串聯新社、石岡、東勢等知名休閒遊憩區，舒緩在地假日的雍塞車段。自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約7.575公里，增設6站，最終將與彰化鐵路高架化後新設的「金馬站」實體銜接，扮演中彰生活圈通勤的關鍵樞紐。彰化縣長王惠美透露，台中捷運綠線延伸彰化綜合規劃已原則通過，預計今年3月提報中央審議，全力爭取行政院核定，朝實現中彰軌道生活圈邁出重要一步。除了中捷綠線延伸案之外，彰化縣長王惠美也積極拓展彰化縣內的自主捷運路網，在未來的捷運路網藍圖中，中捷綠線延伸到彰化市區後，將會和彰化鐵路高架化的金馬站、以及規劃中的彰化輕軌鹿港線與和美線進行「三鐵共構」或實體轉乘銜接，如果真的有成，就能讓這三條路線得以順利串聯，彰化將徹底擺脫過去沒有軌道大眾運輸的情況，不僅讓中彰生活圈路網正式成形，也能夠讓中部民眾往來都更便利。雖然目前綜合規劃交通部還在審議當中，但是南段（彰化延伸段）目前卡在「擴大彰化市東區都市計畫案」變更進度，導致整體施工時程受阻，台中市長盧秀燕日前在議員關切時坦言：不過，，這是不容動搖的中央與地方共識。彰化縣政府說，但拆案改採其他模式，不僅工程將面臨運載流量重新評估的窘境，時程未必能加快，更會嚴重削弱捷運網絡的整體運量效益。目前只能等交通部審核評估通過，畢竟現在連能不能動工都不知道，通車時間就也無法跟民眾預估確定。