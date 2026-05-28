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秋元康打造「數字女團」 結合虛擬與現實的音樂世界觀

▲「22/7」的音樂巧妙融合了秋元康筆下的哲學思考與思春期迷惘，世界觀極具深度。（圖／ATC Taiwan）

漫博舞台規劃專屬互動 官方公告部分成員缺席名單

▲「22/7」除了7月25日的海外專場，官方加碼宣布24日將在漫博大會B舞台舉辦粉絲見面會。（圖／ATC Taiwan）

▲本次漫博特別企劃作為專場前夜祭，購票全員將享有演出後的成員歡送會福利。（圖／ATC Taiwan）

▲漫博見面會限額220名並於5月30日開賣，主辦單位也公告三期生與成員麻丘真央將缺席本場演出。（圖／ATC Taiwan）

由日本知名製作人秋元康與 Aniplex、索尼音樂聯手打造的跨次元聲優偶像團體「22/7」，日前宣布將於今年7月25日舉辦首場海外專場公演《22/7 Live in Taipei 2026》。主辦單位 ATC Taiwan 再度公開新消息，團體將在專場公演前一日，7月24日率先登上「2026 第 25 屆漫畫博覽會」，於大會 B 舞台舉辦《ATC Special Stage 22/7 粉絲見面會》，門票將於5/30在KKTIX、全台全家便利商店 Famiport全面開賣。「22/7」在2016年從萬人徵選中成軍，核心特色為「數位複製偶像」，由多位頂級插畫家設計動漫角色形象，並由成員擔任聲優與實際唱跳演出。團體歷年發行多張單曲，皆多次闖進日本 Oricon 公信榜前三名；此外，她們在專屬冠名綜藝節目《22/7 計算中》裡，透過動態捕捉技術展現的犀利吐槽與反差性格，也使其在聲優偶像界具備極高辨識度。主辦單位表示，22/7 的歌曲世界觀多深刻描繪青春期的迷惘與社會哲學思考，本次配合漫畫博覽會規劃的特別舞台，將是她們首度將跨次元的演出模式帶進台北世貿一館。作為台北專場公演的前哨站，本次漫博見面會除了規劃專屬的舞台內容與現場互動外，官方也祭出逆應援福利。凡購票入場的粉絲，在演出結束後皆可參加「成員歡送會」，並可獲得限定明信片乙張。主辦單位也在公告中特別提醒，本次漫博見面會三期生將不會參與演出；而成員麻丘真央也因行程安排原因，將缺席7月24日的漫博見面會，7月25日的正式專場公演仍會正常出席。《ATC Special Stage 22/7 粉絲見面會》將於7月24日下午14:30在台北世貿一館舉行。本場活動名額限定220名，票價為新台幣2300元（費用不包含漫畫博覽會入場門票）。門票預計於2026年5月30日上午11點起，於 KKTIX 售票系統及全台全家便利商店 Famiport 正式啟售。🟡《ATC Special Stage 22/7 粉絲見面會》活動資訊📌 日期：2026年7月24日📌報到時間：13:30-14:15（台北世貿一館 漫畫博覽會指定舞台排隊區）📌演出時間：14:30-16:00📌演出地點：台北世貿一館 大會 B 舞台（臺北市信義區信義路五段5號）📌活動票價：NT$ 2300（不含漫畫博覽會門票）📌活動限額：220名📌購票特典：成員歡送會資格、限定明信片乙張📌門票開賣：2026年5月30日上午 11:00📌購票方式：KKTIX、全台全家便利商店 Famiport📌主辦單位：ATC Taiwan📌注意事項：三期生不參與本次演出；成員麻丘真央因行程衝突缺席本場（7/25專場正常出席）