馬英九基金會風暴至今仍未平歇，一路從前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律爭議，延燒到前總統馬英九失智疑雲，隨後妻子周美青、大姊馬以南公開表態，且向法院聲請「輔助宣告」一事，馬家宛如宮鬥劇的情節，日日占據媒體版面。對此，作家趙曉慧開嗆，別再炒作延燒，基金會若成貪污溫床「關掉就好了」，這麼簡單的事情。

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「馬英九的事，無關民生，真的不需要再炒作、延燒。」趙曉慧認為，一切都是馬不肯退休、認老，一定要留住他的辦公室，但自己又失能，無法掌控好整個運作，別人跟他相處也很難。

趙曉慧直言，找國安會前秘書長金溥聰來保駕，又能如何？馬英九接下來只會越來越衰退，只能躲在幕後，難不成要金溥聰當他的分身、影子？馬英九的事一律都要透過金溥聰？金溥聰畢竟不是馬英九的家人，一個外人，這樣的角色不奇怪嗎？金溥聰自己也老了，在政壇上只剩下馬英九這一塊最後的立足之地，是還能力挽狂瀾個什麼？

最後，趙曉慧也強調，馬英九的「失能」已經注定，外界也都看得很清楚了，基金會如果成為藏污納垢的溫床，關掉就好了，這麼簡單的事情。還是讓馬英九回到周美青、馬以南身邊，不要再露面了，一切紛爭都可以恢復平靜。

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林翊涵編輯記者

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