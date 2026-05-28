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台灣爆紅手搖飲突然復活！老饕連喝6杯：沒有任何一家超越

▲季緣旗下招牌水蜜桃系列回歸，引發死忠粉絲搶買，甚至有人直接連買6杯支持。（示意圖／記者陳雅雲攝）

季緣水蜜桃系列曾停賣4個月！4月回歸新推兩大新品

季緣崛起最大關鍵莫過於旗下「水蜜桃系列」，去年靠著一杯「水蜜桃青烏龍」在社群引發話題，精緻茶香搭配茶凍，果香與茶韻完美融合，口感層次豐富。

▲季緣是近年來突然竄紅興起的茶飲品牌，其創立於2018年，主打提供台灣精品茶，以原味茶跟水果茶最具特色，目前只在台北、新北、台中有設立門市。（圖／季緣臉書）

▲季緣招牌水蜜桃系列近期回歸，引發死忠粉絲搶喝，甚至有民眾連買6杯支持。（圖／Google評價）

季緣水蜜桃新品真實口感曝光！碎冰口感超涼爽、果肉真材實料不馬虎

一入口就能感受到鮮甜的水蜜桃香氣，同時還可以吃得到水蜜桃果肉，以及細微小碎冰口感，喝起來相當清爽順口，果香與茶香間平衡地恰到好處

▲季緣因主打精品茶，價格定價偏高，像是本次新品「水蜜桃青韻茶王」，中杯就要75元，大杯則要95元。（圖／Google評價）

季緣真實評價揭曉！眾揭唯一敗筆是它：買不下去

但不少人也點出價格偏高問題，像是本次新品「水蜜桃青韻茶王」，中杯就要75元，大杯則要95元，等於喝一杯飲料就要花掉一張百元鈔票

台灣手搖飲料百家爭鳴，市場競爭愈趨激烈，各大品牌不斷推出新口味吸引消費者，近年還有不少爆紅神飲在網路上備受討論。但近日有民眾表示，，大讚不只茶香又順口，清爽口感在炎炎夏日相當適合買一杯。有網友近日在Threads興奮發文，表示，「茶凍比之前少一點點，但多了水蜜桃果肉～最低一分糖，可以喝爆了」。季緣水蜜桃系列回歸消息傳出後，也讓一票死忠粉絲感動留言，、「季緣這杯真的可以連續喝一週，尤其這個天氣爆炸熱適合」。據了解，「季緣CHI YUAN」是近年來突然竄紅興起的茶飲品牌，其創立於2018年，主打以台灣精品茶為特色，以原味茶跟水果茶最具代表性，目前只在台北、新北、台中有設立門市。而但季緣在2025年12月31日無預警宣布，表示將暫時停賣「水蜜桃系列」，並強調由於原物料未達其嚴格標準，經過掙扎決定將停售水蜜桃系列，引來一票死忠粉絲崩潰不捨，儘管後來仍有經典「蓮霧系列」，依舊難以撼動水蜜桃在粉絲們心目中的地位。然而，，其中水蜜桃青韻茶王揉合拉拉山、梨山與雪山坑產地的水蜜桃肉，並以杉林溪的青韻茶王為基底；山茶花蜜桃奶蓋則主打山茶花清香，搭配絲滑奶香，讓奶味、茶香與果味達成完美平衡。《NOWNEWS今日新聞》記者實際於平日晚上前往季緣門市，當天儘管已經接近晚上8時，現場仍排起不少人購買。記者當日點了一杯大杯「水蜜桃青韻茶王」，要價95元，並客製化微冰、一分糖。儘管現場人潮不少，但店員製作飲品速度極快，不到5分鐘就能一次做出5名顧客的訂單。至於口感部分則讓人驚艷，，對於近日連日高溫的天氣來說，相當適合買一杯入手。雖然季緣飲品總是能維持高品質，，在平價手搖飲滿街跑的世代，實屬中高價位，但一分錢一分貨，其品質確實對得起它的價格。實際查詢季緣評價，目前各分店都有高達4.5顆星以上的分數，多數來客也都大讚直呼「炎炎夏日，任一杯季緣的飲品下肚都通體舒暢」、「價錢是真的蠻貴的，但有小驚艷到」、「一直都很喜歡季緣，真的是料好實在」，如民眾有機會路過季緣，不妨試一杯看看。