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策略一：修正低級決策 終結失誤、犯規的滾雪球效應

策略二：解放「斑馬」 必須破解雷霆的瘋狂包夾

策略三：圍剿雷霆「新變陣」 嚴防外線冷箭

NBA西區決賽天王山之戰昨（27）日落下帷幕，聖安東尼奧馬刺隊在客場輸球，目前陷入2：3的淘汰邊緣。回顧第四戰馬刺才剛將奧克拉荷馬雷霆隊限制到僅得82分、創下雷霆自2020年以來的季後賽最低得分；未料第五戰風水輪流轉，馬刺在進攻端失序、防守端決策頻頻犯錯，最終將聽牌優勢拱手讓給衛冕軍。面對即將到來的第六戰，馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）究竟還有沒有妙招能挽救球隊？從各項數據與釋出的訊息來看，馬刺的續命關鍵將圍繞在以下三大調整。馬刺總教練強森在天王山賽後毫不留情地指出，球隊潰敗的核心問題在於「場上糟糕的決策」。在第五戰中，馬刺因為失誤白白送給雷霆22分，全隊更狂犯29次規，送雷霆上了罰球線28次，加上自己外線僅有慘烈的29.3%命中率，在48分鐘的比賽中等同於自掘墳墓。強森昨日賽後坦言：「我們在很多時候站錯了防守位置，或是用錯了防守對策。在這種層級的比賽中，如果你整場48分鐘都拿出這種水準的決策，你根本毫無勝算。調整這點是我們在表面上最容易、也必須立刻修正的事。」馬刺在第六戰必須打得更聰明、更有紀律性，否則防守漏洞引發的連鎖效應將會徹底摧毀球隊。天王山之戰中，雷霆防守端最成功的策略就是徹底鎖死馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）。全場比賽文班亞馬被限制到僅有15次出手，投籃命中率是難堪的26.7%（15投4中），整場比賽拿到的20分裡，多達12分是靠罰球換來的。總教練強森已經預告，第六戰的最直觀調整就是「必須讓文班亞馬投更多球」。馬刺勢必得設計更多掩護與戰術跑位，來破解雷霆對斑馬的包夾，讓他在舒服的位置接球。只要文班亞馬能在主場觸底反彈、打出應有的內線破壞力，馬刺的外線射手群也能獲得釋放。除了內部調整，強森還必須見招拆招。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）在第五戰大膽變陣，將首輪秀奇兵麥凱恩（Jared McCain）拉上先發搭檔SGA（Shai Gilgeous-Alexander）。結果麥凱恩狂轟20分成為最大伏兵，加上卡魯索（Alex Caruso）挹注22分、SGA穩健砍下32分，雷霆全隊狂飆43.8%的三分命中率。馬刺若想延長戰線，如何對雷霆的全新先發陣容進行防守對位、並限縮對方的外線命中率，將是強森教練在戰術板上的最大考驗。在NBA歷史上，季後賽戰成2：2平手時，贏下第五戰天王山的球隊晉級機率高達82%，但馬刺並非沒有生路。馬刺今年在主場的戰力非常強悍，例行賽主場戰績高達32勝8敗，且在今年季後賽中，只要文班亞馬打完全場的比賽，馬刺在主場僅僅輸過兩場球。新秀後衛卡斯特（Stephon Castle）對此依舊信心滿滿：「今年一整年只要球隊被逼入絕境，我們往往都能打出偉大的表現，我迫不及待想看看大家明天的回應。」強森教練手頭上的關鍵牌，除了文班亞馬的無限開火權，最重要的就是修正外線防守，圍堵雷霆的外線火力。