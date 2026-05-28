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台股近期表現持續強強滾，市值達4.95兆美元，已經超車印度成為全球第五大股市，財信傳媒集團董事長謝金河指出，很多人都喜歡說台灣只有一個人的武林，只有一座神山，但除了台積電之外，他更點名，聯發科、台達電是兩座世界級的大山，且將會逐漸出現群山效應。謝金河近日在臉書上發文表示，近日潤泰集團總裁尹衍樑辭世，各界對他追思不斷，也讓他想起2023年11月6日離開大家的好朋友范疇。2020年疫情剛爆發的那年年底，范疇預測2021年的台灣，鐵口直斷說：「中國在習近平引導下，走上荒謬的回頭路，台灣在習近平幫助下，成為全球風雲國家！范疇五年前說這話，今天來檢視可以說是先知！」謝金河指出，這兩天台股繼續放鞭炮，市值達4.95兆美元，已經超車印度成為全球第五大股市，今年台灣的經濟成長率說不定會出現兩位數的增長，出口在資通訊產業助攻下，很有機會成為全球前10出口大國。「一個小小台灣的經濟表現，全世界都看到！」他進一步指出，聯發科、台達電股價繼續大漲，聯發科市值來到7.442兆台幣，約2366億美元，已經快追上高通，如果和中國的企業相比，聯發科追過工業富聯、中國移動，可以排在12大。而很多人都喜歡說台灣只有一個人的武林、只有一座神山，謝金河認為，慢慢地就會出現群山，接下來，聯發科跳脫昔日手機晶片廠，搖身變成AI ASIC供應鏈成員，甚至進一步挑戰AVGO，這個威力正逐漸呈現。另一個台達電已經是世界級的HVDC大廠，台達電最早超車鴻海，如今市值6.5458兆台幣，「鴻海已經看不出到台達電的車尾燈。」台達電也晉身為2000億美元級國際大企業。更值得一提的是，台達電子公司泰達電在泰國的地位有如台積電在台灣。泰達電昨日漲到354泰銖，市值高達4.416兆泰銖，把兩個加起來，已經超過新台幣10兆元，且泰達電帶動台灣在泰國的企業，最近泰金寶股價大漲，今年的漲幅接近100%，台灣的金寶、泰金寶TDR也跟著大漲，怪不得許勝雄董事長最近心情特別好。謝金河分析，除了台積電外，聯發科、台達電是兩座世界級的大山，這是群山效應，這兩天聯電大漲，市值跑到1.8兆元；陳泰銘的國巨飆升，市值跑到1.45兆，他登上首富寶座，直呼像夢境一般，這也是台灣的傳奇。他感嘆，范疇五年前預見台灣成為風雲國家，如今也正一步步地兌現當中。