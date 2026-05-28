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洛杉磯道奇隊近期遭遇重大打擊，陣中兩名主力球員「赫南德茲」接連因傷離隊。「西語老師」特歐斯卡·赫南德茲（Teoscar Hernández）在今（28）日對陣洛磯隊的比賽中跑壘受傷退場，而前日才剛歸隊的「Kike」赫南德茲（Kiké Hernández）更因左側腹肌肉嚴重撕裂，被迫再次進入傷兵名單（IL），這對正值賽季關鍵期的道奇隊無疑是雪上加霜。在今日於道奇體育場對戰洛磯隊的比賽中，。「西語老師」在2局下半擊出游擊滾地球並奮力跑向一壘時，疑似拉傷左大腿後肌。他當下表情痛苦地扶著大腿，隨後憤怒地將頭盔甩向地面，最終退場接受治療。道奇隊隨即做出調度，由原先擔任內野手的金慧成在3局上移防左外野。相較於特歐斯卡，基凱·赫南德茲的傷情則更為嚴峻。他在去年底經歷左肘手術後，直到本月25日才正式回歸賽場。沒想到這名內野手展現驚人效率，復出後的2場比賽繳出4打數4安打、包含1發全壘打及2分打點的數據，卻隨即因為左側腹不適再度倒下。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在記者會上證實：「MRI 檢查結果顯示，Kike有嚴重的肌肉撕裂傷。」雖然球團未給出明確歸期，但MLB官網預估其復健期恐長達6至8周，意味著他可能要到賽季後半段才能重新披掛上陣。為填補內野戰力空缺，道奇隊已緊急將此前下放小聯盟的弗里蘭德（Alex Freeland）重新拉上大聯盟。道奇隊在短短幾天內同時折損兩名「赫南德茲」，對球隊的戰力調度帶來極大考驗。目前道奇隊陣容正經歷頻繁的人事異動，如何在傷兵潮中維持攻守穩定，將是羅伯茲教練與管理層在接下來賽季中最棘手的難題。