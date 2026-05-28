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涉毒年輕化 衛福部：增加辨識率、配合校園宣導

近期毒駕事件造成憾事、破壞許多家庭。而國民黨立委陳菁徽在立法院質詢時指出，電子煙是其中一個新興毒品的載體，但衛福部所統計的數據，在青少年部份「電子煙」使用統計卻愈來愈少，似乎與大眾主觀體感差異相當大。對於持有電子煙的罰則，衛福部長石崇良坦言，之前修《菸害防制法》確實有漏洞，對於持有並沒有處分，會盡速修法送行政院。對於毒駕事件，陳菁徽今（28）日在立法院衛環委員會質詢時提及，新興毒品載體是電子煙，而先前衛福部指出，青少年使用愈來愈低。她認為，新興毒品的成癮問題與降低再犯率都是衛福部無法迴避的責任。陳菁徽指出，今年5月查緝狀況「讓大家更驚心動魄」，短短5天就抓到335人、較去年同期成長了65%。不過，國健署官網的電子煙查緝儀表板原先每個月會更新，但最新的更新時間還停留在去年11月。石崇良則承諾，會一天內馬上更新，可能是「網頁更新」時漏掉。對於菸害防制法強化電子平台販賣的查處，也會盡快提出修法。行政院的「新世代反毒策略行動綱領」投入了400億的資源，陳菁徽直指，現在卻到了大家認為失控的程度，甚至是年輕化的趨勢，包括12至17歲涉毒嫌疑人增加、18到23歲也上升，顯示往年輕族群滲透。警政署也發現，喪失煙彈在18歲至23歲的比例上升幅度最高。不少校園也出現電子煙，陳菁徽質問，要如何檢討青少年再犯率或毒癮問題。衛福部心健司司長陳柏熹說明，除了先增加辨識率，也會配合教育部進行校園宣導，也因為依托咪酯的毒性非常高，通常都是急性中毒症狀，大多先到醫院進行處置，接著轉介成癮中心。不過，國民黨立委邱鎮軍認為，是否可以考慮從載具下手、罰則提高時，就比較不敢拿，因為吸毒的人會有「僥倖心態」，沒抓到就認為不算。石崇良則坦言，在上次修《菸害防制法》的時候，有一個漏洞就是針對「持有」的部分，現行是對於「吸食」會罰款，但對於持有並沒有處分、也沒有「沒入」電子煙，這部分會盡快修法送入大院討論。