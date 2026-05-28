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▲張孝全（右）與蘇慧倫（左）在《欠妳的那場婚禮》演夫妻，彼此對手戲令人期待。（圖／記者吳翊緁攝）

▲謝盈萱在《欠妳的那場婚禮》角色有特別的難度，但演來讓她覺得蠻快樂。（圖／記者吳翊緁攝）

▲嚴藝文繼獲得大獎的《影后》之後，又要推出最新力作《欠妳的那場婚禮》。（圖／記者吳翊緁攝）

《影后》編導嚴藝文新戲《欠妳的那場婚禮》再次和老搭檔謝盈萱、黃迪揚合作，不過男女主角找來都是「神」級的張孝全與蘇慧倫。黃迪揚坦言第一次碰到張孝全超緊張：「根本從電影裡走出來的男人，前一天晚上頻尿、睡不著。」倒是張孝全自嘲戲裡被觀眾要簽名卻認錯人的事情，曾在10多年前真的發生，當時被誤為今日已不在演藝界的某男星，他還是照簽了對方的名字，滿足粉絲需求。張孝全多年來一直是觀眾眼中的「男神」，曾經和范植偉、林佑威等演出電影《淚王子》，傳奇女神林青霞獨獨稱他如「鑽石」般耀眼，卻也曾被觀眾認錯人。媒體好奇到底他被誤認為和人，他不肯透露，還拿出好友楊祐寧當擋箭牌：「我也有被誤認是他過啦。」黃迪揚則是被他的男神光芒震懾到要對戲前緊張到無法入眠還頻尿，隔天果真演到忘詞。不只他有這種情緒，嚴藝文也承認，第一天拍張孝全還故意穿墨綠色軍裝大衣，假裝很神祕，更化了妝，結果發現張孝全合作起來不會那麼讓人感到壓力，第二天馬上回覆素顏，笑道：「累死了，哪還有時間去化妝？睡都來不及。」因為劇情設定關係，張孝全扮演的中年版本，特別增重了6公斤，他笑稱看臉沒感覺，但中景就看得到肚子遮不住。一如角色，他在家裡也是會被老婆罵，戲裡的老婆蘇慧倫打趣道：「因為倒垃圾嗎？」他回答：「不會啊，蠻常倒垃圾的，倒垃圾很輕鬆。一定會被老婆罵，畢竟每個人都是不同個體，會需要溝通。他兒子喜歡近來風行的戰鬥陀螺，還曾經去比賽，他也到場支持，卻沒被認出來。在嚴藝文眼中，黃迪揚與謝盈萱有如定心丸，這次本來要給謝盈萱能玩得開心、輕鬆一點的角色，後來感覺好像也不是很輕鬆。謝盈萱認為角色的故事線仍有成長弧度，才是不輕鬆的地方，但這次真的演得蠻快樂，而且跟蘇慧倫演好友，彼此到後來也有不客套相處的默契，相當舒服、順利，蘇慧倫也記得謝盈萱曾經默默獻上水果給她，展現低調的貼心。這一次嚴藝文笑稱把「偶像」姚淳耀找來，安排他成為唯一一個兼飾年輕與中年時期的人，表示：「就是有的人會『老來等』嘛。」媒體好奇：「是覺得其他人沒有辦法嗎？」她忍不住罵道：「你們真的很Ｘ!只能有一個特例，不然就不是特例了啦。」《欠妳的那場婚禮》6月20日起每週六晚間9點在公共電視台、公視+播出，Netflix 全集上線。