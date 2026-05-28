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▲《艾蜜莉在巴黎》艾希莉朴（右），曾經因為敗血性休克被送進加護病房，第4季拍攝班表也因此事大調整。（圖／翻攝自IMDb）

▲《艾蜜莉在巴黎》皮耶德尼因患漸凍症去世，享壽69歲。（圖／翻攝自Netflix）

▲《艾蜜莉在巴黎》副導演狄亞哥波瑞拉在片場暈倒猝逝，當時第5季剩4天就要殺青。（圖／翻攝自 IG@diego___borella）

最受女性喜愛的Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》，才宣布目前拍攝中的第6季就是最後一季，卻又傳出扮演時尚集團JVMA執行長路易的資深男星皮耶德尼漸凍症去世的消息。該劇去年曾發生副導演狄亞哥波瑞拉在片場倒地、猝逝的憾事，不到一年之內送走兩位重要成員，就連與皮耶劇中兒子談戀愛的韓裔女星艾希莉朴，也曾在第4季拍攝時，如近日驚動各方的温嵐一樣併發敗血性休克，也是住進加護病房，幸好後來亦康復。《艾蜜莉在巴黎》時尚亮麗的場面、歐洲的浪漫氣氛，讓全球女性深深著迷，就算被法國觀眾批評「我們才不是這樣」，都沒影響到收視表現。不過全劇播到現在即將要進入尾聲，劇組人員在健康上接連出現危機，甚至有人沒有挺過去，讓粉絲深感遺憾，包括去年副導演狄亞哥波瑞拉在片場倒地猝逝，近日傳出的皮耶德尼漸凍症去世，連扮演女主角好友的艾希莉朴都一度休克進加護病房。艾希莉朴在劇中是重要連戲角色之一，也因為這齣戲知名度與人氣大暴漲，但她其實15歲就被診斷出急性髓性白血病，曾住院8個月、歷經6次化療，身體健康本就經歷過重大挑戰。而在2023年12月底，艾希莉在跨年度假期間，原先僅是普通的扁桃腺發炎，不料病情急速惡化，併發敗血性休克，幾個器官的功能被影響，讓她一度住進加護病房，就像近日温嵐的情形，還好兩人之後都慢慢康復，《艾蜜莉在巴黎》第4季的拍攝班表也為艾希莉大幅調動。至於扮演她男友爸爸的皮耶德尼，是因罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），於法國時間本月25日去世，享壽69歲，女兒們已經發出聲明。儘管皮耶在《艾蜜莉在巴黎》僅於第3、4季亮相，演出卻讓人留下深刻印象，許多法國以外的觀眾，對他最基本的認識也是從這齣戲開始，得知他離開人世，都感到很不捨。最戲劇化的莫過於副導演狄亞哥波瑞拉在第5季殺青前4天，於義大利威尼斯片場突然暈倒在地，經急救仍不幸身亡，享年47歲，死因為突發性心臟病。劇組也因此緊急停工兩日，女主角兼製作人莉莉柯林斯（Lily Collins）曾經在社群網站分享片場花絮，還寫道：「和最棒的夥伴一起上下班的快樂旅程…」沒想到很快就發生狄亞哥猝逝的悲劇，讓人感慨。