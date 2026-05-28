近日統一發票開獎，詐騙集團就立即出動，寄出「雲端發票中獎」詐騙信件，詐騙集團假冒電商平台、官方網站寄出中獎通知，誘導民眾點擊假連結，再輸入個資、信用卡資料與OTP簡訊驗證碼。刑事警察局提醒，若網頁跳出要求輸入OTP簡訊驗證碼，民眾以為是在驗證身分，實際上恐是在「授權盜刷」。
假冒momo發票中獎通知 她輸入驗證碼秒被盜刷
根據刑事警察局防詐宣導案例，一名女子收到主旨為「〖MOMO購物網〗雲端發票中獎通知：您有一筆1200元獎金待領取」的電子郵件，信件標誌與顏色與官方幾乎一致，內文還附上看似財政部電子發票整合服務平台的連結。
女子點擊後進入假冒財政部網站，網頁要求輸入身分證字號、信用卡號及有效日期進行身分核對，接著又跳出「發送驗證碼以確認帳戶」提示。她誤以為是領獎程序，輸入手機收到的6位數密碼，5分鐘後收到的不是獎金入帳，而是銀行通知「國外交易刷卡新台幣36977元」警示訊息。
財政部示警：發票兌獎不會要信用卡資料
財政部財政資訊中心指出，詐騙集團大量寄發標題為「發票中獎通知」或「載具歸戶異常」等電子郵件，並偽裝成悠遊卡、Yahoo、momo、家樂福及中油等公司，誘騙民眾點擊偽冒的財政部電子發票整合服務平台連結，藉此騙取信用卡資訊。財政部強調，平台不會透過郵件或連結要求民眾提供信用卡資訊。
財政部高雄國稅局也提醒，統一發票兌獎流程不需要輸入信用卡資料驗證身分，民眾若收到可疑中獎通知郵件，應確認是否為真正的電子發票整合服務平台信箱「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」及官方網址，政府機關網站結尾為「.gov.tw」。
警揭5大疑點 看到這些狀況先停手
1.寄件來源可疑：不是財政部電子發票平台官方信箱，或寄件網址不是政府機關「.gov.tw」結尾。
2.信件冒用電商名義：詐團常假冒momo、Yahoo、家樂福、中油等名義寄送中獎通知。
3.要求點擊陌生連結：信件附上連結，導向偽冒財政部電子發票整合服務平台。
4.要求輸入信用卡資料：包含信用卡號、有效日期、安全碼等，都是高風險警訊。
5.索取OTP簡訊驗證碼：刑事警察局提醒，這類驗證碼可能不是身分確認，而是授權盜刷。
發票中獎怎麼查才安全？
平台官方信箱：「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」
平台官方網址：「https://www.einvoice.nat.gov.tw」
財政部財政資訊中心呼籲，如遇可疑訊息或網站，請撥打165反詐騙專線或向平台客服0800-521-988查證。
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根據刑事警察局防詐宣導案例，一名女子收到主旨為「〖MOMO購物網〗雲端發票中獎通知：您有一筆1200元獎金待領取」的電子郵件，信件標誌與顏色與官方幾乎一致，內文還附上看似財政部電子發票整合服務平台的連結。
女子點擊後進入假冒財政部網站，網頁要求輸入身分證字號、信用卡號及有效日期進行身分核對，接著又跳出「發送驗證碼以確認帳戶」提示。她誤以為是領獎程序，輸入手機收到的6位數密碼，5分鐘後收到的不是獎金入帳，而是銀行通知「國外交易刷卡新台幣36977元」警示訊息。
財政部示警：發票兌獎不會要信用卡資料
財政部財政資訊中心指出，詐騙集團大量寄發標題為「發票中獎通知」或「載具歸戶異常」等電子郵件，並偽裝成悠遊卡、Yahoo、momo、家樂福及中油等公司，誘騙民眾點擊偽冒的財政部電子發票整合服務平台連結，藉此騙取信用卡資訊。財政部強調，平台不會透過郵件或連結要求民眾提供信用卡資訊。
財政部高雄國稅局也提醒，統一發票兌獎流程不需要輸入信用卡資料驗證身分，民眾若收到可疑中獎通知郵件，應確認是否為真正的電子發票整合服務平台信箱「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」及官方網址，政府機關網站結尾為「.gov.tw」。
警揭5大疑點 看到這些狀況先停手
1.寄件來源可疑：不是財政部電子發票平台官方信箱，或寄件網址不是政府機關「.gov.tw」結尾。
2.信件冒用電商名義：詐團常假冒momo、Yahoo、家樂福、中油等名義寄送中獎通知。
3.要求點擊陌生連結：信件附上連結，導向偽冒財政部電子發票整合服務平台。
4.要求輸入信用卡資料：包含信用卡號、有效日期、安全碼等，都是高風險警訊。
5.索取OTP簡訊驗證碼：刑事警察局提醒，這類驗證碼可能不是身分確認，而是授權盜刷。
平台官方信箱：「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」
平台官方網址：「https://www.einvoice.nat.gov.tw」
財政部財政資訊中心呼籲，如遇可疑訊息或網站，請撥打165反詐騙專線或向平台客服0800-521-988查證。