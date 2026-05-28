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▲住展雜誌彙整雙北 8 大指標百億大案行情，其中元利四季莊園以 128.7 萬元刷新文山區紀錄，板橋遠揚之森 A+ 亦站穩百萬單價。數據顯示指標大案具備強大抗跌性，成為市場關注焦點。（圖／住展雜誌提供）

房市冰河期買氣趨冷，但具備品牌力與地段優勢的「百億大案」卻展現驚人的抗跌力道！根據住展雜誌最新統計，台北市文山區出現顛覆市場認知的房價新標竿，指標大案「元利四季莊園」最高單價衝上 128.7 萬元。本文整理包含「西華璞園」、「遠揚之森 A+」及「華固譽誠」在內的雙北 8 大指標建案最新行情，揭秘指標大案如何在此次房市寒冬中穩守身價。過去被視為台北市相對親民的文山區，在指標建商帶動下正式邁入「百萬俱樂部」。住展雜誌統計，「元利四季莊園二部曲」成交均價達 108.2 萬元，其中最高成交單價紀錄更來到 128.7 萬元，不僅刷新區域天花板，價格甚至直逼精華蛋黃區。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，雖然房市處於寒冬，但具備強大品牌底蘊的建案如「元利四季莊園」，即便非處傳統蛋黃區，依然能憑藉名氣與完整規劃吸引穩定買盤，展現出「價格恆溫」的特質。除了文山區的驚人表現，台北市松山區的指標豪宅「西華璞園」依然穩坐價格天花板，成交均價達 212 萬元。而在新北市方面，板橋區的「遠揚之森 A+」成交均價衝上 111.9 萬元，不僅刷新板橋房價紀錄，更超車不少台北市二線行政區的房價。此外，位於新店央北重劃區的「華固譽誠」，憑藉品牌口碑均價也來到 94 萬元，顯示指標性建商在市場觀望期，依然是購屋族的信心指標。陳炳辰進一步分析，百億級大案因規模巨大且持有成本高，推案時程通常難以因應景氣大幅延後。然而，憑藉精華地段與建商品牌撐腰，這些指標案在房市寒冬中反而成為「避風港」，價格呈現穩定恆溫態勢。對購屋族而言，這類大案的抗跌性與品牌保證，是目前混亂市場中少見的定心丸。