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隨著非洲民主剛果與烏干達伊波拉疫情持續擴大，亞洲多國正全面提升邊境防疫警戒。泰國更宣布，自5月27日起，對來自剛果民主共和國與烏干達的旅客實施最長21天強制隔離，成為目前全球率先針對伊波拉疫情祭出高強度跨境管制措施的國家之一。根據泰國公共衛生部規定，所有來自或曾停留上述兩國的旅客，只能經由蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）入境，並須前往位於暖武里府當地的衛生單位接受篩檢與隔離觀察。即使沒有症狀，也必須隔離21天；若出現發燒、出血或其他疑似伊波拉症狀，則立即送往指定醫療機構治療。泰國疾病控制廳指出，近期自剛果民主共和國與烏干達入境旅客人數增加，部分人士未依規定每日通報健康狀況，因此政府決定升級防疫措施。官員透露，原本每日僅約5至7人入境，近期已增加至超過10人，甚至曾出現單日19人入境情況。新規定自27日下午6時正式生效。當局警告，拒絕隔離或違反檢疫命令者，最高可處2萬泰銖罰款；若擅自離開隔離場所，最高可面臨1年徒刑、10萬泰銖罰款，或兩者併罰。此外，泰國南部觀光重鎮普吉島也同步升級警戒，普吉府政府26日召開傳染病會議後宣布，所有高風險旅客將接受最長20天隔離觀察，目前已有約11名來自疫區的旅客納入監測，但尚未發現任何疑似或確診病例。普吉府官員強調，伊波拉病毒與COVID-19不同，並非空氣傳播，而是透過接觸患者血液、唾液與其他體液感染，因此感染風險主要集中於密切接觸者與醫療照護人員。不過，由於普吉擁有大量國際航班與觀光客流量，因此仍須採取高規格防疫措施。另一方面，印度政府週三（27）也通報境內首起伊波拉疑似病例，一名28歲女子自烏干達入境後前往班加羅爾，雖未出現典型症狀，但因身體痠痛而遭隔離。不過印度衛生部稍後證實，檢測結果呈陰性，目前尚未出現確診病例。印度已同步加強機場與邊境口岸篩檢措施，並呼籲民眾避免前往剛果民主共和國、烏干達與南蘇丹等高風險地區。原定於新德里舉行的印非論壇峰會，也因疫情因素宣布延期。除亞洲外，加拿大也宣布將從5月30日起，對過去21天曾前往剛果民主共和國、烏干達與南蘇丹人士實施隔離措施；美國則正規劃於肯亞設立隔離設施，專門安置可能接觸病毒的美國公民。目前疫情核心仍集中在剛果民主共和國，根據官方統計，截至5月25日，當地已通報101起確診病例、930起疑似病例，以及221起疑似死亡案例。本次疫情由罕見的「本迪布焦型伊波拉病毒」（Bundibugyo ebolavirus）引起，目前尚無正式核准疫苗與特效藥物。世界衛生組織已將此次疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」，我國衛福部疾病管制署也已將剛果民主共和國與烏干達旅遊警示提升至第三級警告，建議國人避免所有非必要旅行。