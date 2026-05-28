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▲邊荷律穿附中制服，不過有校友表示那並不是真正的校服，而是改良過的。（圖／讀者提供）

李多慧日前穿著北一女的綠色制服熱舞遭到炎上，有北一女校友在Threads上寫下長文，表示「我的文化不是妳的表演服」，隔天的表演李多慧馬上脫掉制服，換上白色襯衫和牛仔褲，但其實不少名人都曾穿過台灣許多高中的制服，中信兄弟啦啦隊邊荷律也曾穿過附中的制服就沒被罵，有網友分析，因為當時邊荷律穿的並不是真正的附中制服，只是長得很像，再加上邊荷律的名氣也沒有李多慧高，才免於捲入口水戰。李多慧日前在臺北大巨蛋穿上北一女制服進行中場熱舞，不少球迷大讚青春活力滿分，沒想到卻引來校友不滿，認為李多慧此舉有辱北一女的校風，李多慧第一時間解釋，並沒有醜化的意思，而隔天她就換上白色襯衫和牛仔褲，走清純性感的路線，一樣帶來滿分的表演，心情似乎沒有受到影響。事實上，有許多名人都穿過北一女的制服，像是BLACKPINK Rosé、IVE安兪真等等，其他學校的衣服也曾經被拿來當作表演服裝，增添亮點，中信兄弟的邊荷律就穿過附中制服，當時只有誇獎，有網友分析，因為邊荷律穿的並不是真正的附中制服，而是經過改版的。由於附中制服走經典、清爽且帶有書卷氣的路線，配上水藍色百褶裙格外耀眼，甚至還有些服飾店做盜版的制服提供租借。再加上邊荷律的名氣沒有李多慧這麼高，自然掀起不了這麼大的風浪，許多網友替李多慧抱不平，「階級歧視啦，覺得啦啦隊這種職業配穿嗎，換個知名韓團穿就不一樣了」、「我們只會說裙子怎麼不穿真正附中的裙子」、「附中人完全覺得沒問題欸」、「李多慧本來就一堆人在無腦罵」。