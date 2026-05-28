民眾黨近期爆出嚴重的跳船潮，黨中央委員蔡壁如、前發言人楊寶楨在節目上大聊退黨、提名爭議，孰料竟釣出創黨主席柯文哲不滿開嗆，但卻被抓包把蔡壁如寫錯成「璧」，帳號的真實性也引發疑慮。對此，前幕僚、政治評論員吳靜怡狠酸，想翻桌就一起來玩，更追問柯文哲敢不敢承認「婚外情」，若不出面回應，她就要「唸情書」，再去柯約會地點開直播。

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回顧此事起因，疑似柯文哲的私人帳號「@WJKo-t1n」，在政論節目留言處開罵：「蔡璧（正確為壁）如，你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法。」不過，蔡壁如今（28日）早受訪時表示，她的「壁」都寫錯字，認為此非本尊。隨後經民眾黨團主任陳智菡證實，該帳號為柯文哲本人沒錯，更強調柯P留言後，還有傳給黨內人士看。

身為民眾黨前幕僚的吳靜怡看不下去怒轟，柯文哲親自留言嗆蔡「璧」如，再傳給大家，讓網軍攻擊蔡壁如？她提到，自己過去也曾經處理過很多柯文哲的公關事件，但既然柯文哲都要翻桌，那就一起來玩！

「第一題，你有沒有婚外情？」吳靜怡直言，全世界只有蔡壁如能救柯文哲，並放話今日下午4點半，將在網路直播聊這一題，如果柯文哲不回應，那今晚就來唸「情書」；第二題，今晚6點半將在節目上唸幾段柯文哲寫的內容，若對方再不回應，下週就去他約會的地方開直播。最後，吳靜怡更吐槽說：「原來柯文哲做人可以到這種程度！我們就來比一比。」

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林翊涵編輯記者

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