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總統賴清德昨日拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，擴大提供40%社宅作為婚育宅，並將修法提高容積獎勵作為婚育宅來源，並鼓勵企業無償捐贈，盼2028年婚育宅數量增加為7.6萬戶。內政部長劉世芳今表示，《都市計畫法》修法今天就會預告，《都更條例》跟《危老條例》修法預計在下個月初前會送到立法院審議。內政部長劉世芳今出席2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會活動，針對社宅擴大增量20%為婚育宅的部份，有沒有計算過第一年可以增加多少戶？劉世芳說，這是延續性計畫，在上會期修正通過《住宅法》部份，就有要求20%，在原來的百萬戶租屋家庭計畫裡，就有把現成、直接興建的社宅和尋求包租代管放在裡面，所以去年申請婚育宅的人，已經從1000多戶跳到2000多戶，幾乎都可以抽籤成功。劉世芳續道，總統昨天提出的人口政策大戰略，婚育宅也是其中一個，現在增量從20%增加到40%，主要有3個法規《都市計畫法台灣省施行細則》、《都更條例》、《危老條例》，如果有做容積獎勵的話，全部列為要讓公家機關主導的社宅，也就是婚育宅。劉世芳說，未來增量會朝這三個法規修法通過後推動，預計今年跟明年可以增加2000戶，但到117年，假設一切推動很順利的話，加上《住宅法》裡面的，很希望未來總共可達7萬戶。至於「鼓勵企業界無償捐贈」是否要求捐贈婚育宅？劉世芳說，根據《都市計畫法台灣省施行細則》提到，如果願意蓋社會住宅或蓋婚育宅，容積獎勵可以從「捐一得一」變成「捐一得二」，那多出來的社會住宅就提供給公務部門當作婚育宅，分配或低價承租給有需求的婚育家庭。針對修法進度，劉世芳說，《都市計畫法台灣省施行細則》今天就會預告，內政部預告結束後就可以公告，而《都更條例》跟《危老條例》預計這個月底或下個月初，就會送到立法院審議。