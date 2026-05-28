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針對近期接連發生毒駕、酒駕車禍事件，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（28）日表示，他與多位立委同事共同提出《刑法》第185條之3修正案，將推動提高毒、酒駕刑責，並大幅增加併科罰金上限，致死、致重傷及累犯處罰採現行法10倍的加重罰金，且將擴大刑責，如毒駕、酒駕最高可處無期徒刑，根據現行刑法185條之3針對酒駕、毒駕致死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。賴瑞隆主張，針對致死、致重傷及累犯處罰，修法將擴大刑責，如毒駕、酒駕最高可處無期徒刑，採取現行法十倍的加重罰金，最高可罰2000萬元；致重傷者，最高處10年徒刑，罰金上限1000萬元。若是累犯、再犯，致死者從原有的最低5年徒刑，拉高至最低10年徒刑，最高可處無期徒刑，併科3000萬元罰金；致重傷則處最低7年有期徒刑，併科罰金2000萬元；若為酒駕、毒駕未致死傷，最高本刑也自現有3年以下拉高至5年以下，罰金則從30萬元提高至300萬元。賴瑞隆強調，公共安全不能退讓；人民的生命及家庭幸福，更不該成為少數人極度不負責任行為的代價，未來他會持續多管齊下，從修正「道交條例」、強化道安教育，到要求精進執法與防制作為，從制度面系統性嚴格遏止毒、酒駕，全力避免悲劇再發生。