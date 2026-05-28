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洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平今（28）日在主場迎戰科羅拉多洛磯隊的比賽中再度以「二刀流」身份先發，結果首打席就從菅野智之手中轟出首局首打席全壘打，生涯對後者的對戰打擊率高達8成75。針對大谷翔平無解的表現，洛磯轉播台的主播們也感嘆，大谷總是強到讓人很無語，並且會讓人也錯覺以為「棒球很簡單」。今日大谷翔平面對菅野智之，在1局下半鎖定一顆93.7英里的四縫線速球，大棒掃出中外野大牆，這是大谷生涯面對菅野擊出的第3支全壘打。事實上，大谷從日本職棒時期開始便是菅野的頭號「天敵」。統計顯示，兩人職業生涯交手8個打數中，大谷狂敲7支安打，對戰打擊率高達驚人的8成75。這種「絕對壓制」的對戰數據在社群媒體上引發瘋狂討論，球迷紛紛留言：「大谷完全是菅野的剋星」、「這對戰成績太殘暴」、「菅野真的拿他沒轍」、「對戰數據也太誇張了」。大谷這發飛行距離達424英尺、擊球初速達111.3英里的暴力全壘打，讓MLB TV洛磯隊的電視轉播單位陷入了一陣尷尬的「沈默」。在球落地瞬間，轉播席足足沈默了13秒之久，隨後主播古德曼（Drew Goodman）才苦笑著表示：「他總是能讓人在一瞬間不知道還能說什麼，這完全超乎常理。」身為前大聯盟球員的球評史皮爾伯格斯（Ryan Spilborghs）則對大谷展現的體能調適感到不可思議：「這太荒謬了。他才剛投完第一局，根本沒有坐下來休息，直接切換成『打者模式』摧毀了高球速直球。我們這些元MLB球員看著他都會產生錯覺，覺得棒球這項運動好像很簡單……但我們心知肚明，現實根本不是這樣。」大谷翔平不僅在打擊區展現出這種「簡單暴力」的統治力，今日在投手丘上的表現也相當穩健，首局雖保送一名打者，但未被擊出安打並送出1次三振，展現了極高的競技水準。這種投打同時展現頂尖水準的表現，連身經百戰的敵對主播都不禁在直播中讚嘆：「他是史上最偉大的球員，這點無庸置疑。」