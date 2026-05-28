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印尼政府正籌備一項總額約7.8兆印尼盾（近新台幣140億元）的新一輪經濟刺激方案，預計於2026年下半年推出，重點鎖定年末學校假期、聖誕節與2027年元旦檔期，透過交通補貼、機票折扣與就業培訓等措施，進一步刺激內需消費與維持經濟成長動能。根據《雅加達郵報》與多家印尼媒體報導，印尼經濟事務統籌部長Airlangga Hartarto本週表示，政府此次政策方向以「定向刺激」為核心，希望在全球需求放緩、部分產業裁員壓力升高之際，維持家庭消費力、支持就業市場並帶動國內旅遊。報導指出，這筆補貼款項以「年底交通補貼」當作核心，印尼政府計畫針對不同節慶與假期推出交通補助方案，例如學校假期交通補貼，經費約1900億印尼盾，預估超過300萬人受惠；聖誕節與2027年元旦交通補貼，預算則有1614億印尼盾，預估可帶動約287萬人次出遊。此外，政府也將延續今年開齋節期間曾推出的航空票價減稅措施。屆時，搭乘國內線經濟艙的旅客，可持續享有約30%的機票折扣，主要方式是由政府承擔增值稅，這項航空補貼預算達4727億印尼盾，官方估計可惠及230萬名旅客。印尼政府認為，交通與旅遊消費對於帶動餐飲、零售、住宿與地方經濟具有加成效應，因此選擇將大量資源集中在假期經濟。除了刺激消費，印尼政府也同步擴大勞動與職業培訓方案，以因應部分產業面臨的放緩與裁員風險，其中第四批國家實習計畫預計7月啟動，將投入約4.14兆至4.15兆印尼盾，目標培訓15萬人，提升青年與勞工的數位技能與就業能力。印尼官方數據顯示，該國2026年第一季經濟成長率達5.61%，高於2025年第四季的5.39%，顯示內需與消費仍具韌性，在全球經濟不確定性、出口市場放緩背景下，印尼政府希望藉由新一輪刺激措施，持續維持超過5%的經濟增長表現。近年印尼政府已多次利用節慶經濟推動內需，包括開齋節返鄉潮（Mudik）、旅遊補貼與燃油價格控制等措施。此次則進一步將政策重心放在「假期經濟」與「國內消費循環」。分析人士認為，相較部分東南亞國家較依賴出口，印尼憑藉龐大人口與內需市場，仍具備較強的經濟緩衝能力。不過，政府後續仍須面對財政支出壓力、青年失業與全球供應鏈波動等挑戰。