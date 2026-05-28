我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平今（28）日在主場面對科羅拉多洛磯隊的比賽中，再度以「第1棒、投手兼指定打擊（DH）」的身分震撼全場。大谷在首局上半先在投手丘上送出無安打無失分的演出，下半局首打席立刻揮出首局首打席全壘打。這一發驚人的全壘打讓對手洛磯隊的客場轉播室當場「沈默」長達13秒，球評更直呼：「棒球明明不可能這麼簡單的啊⋯⋯」大谷翔平在首局上半登板先發，雖然投出一次保送，但隨即展現宰制力，用一次三振力保不失分。隨後在首局下半，身為開路先鋒的他立刻換上打擊裝備踏入打擊區，面對洛磯隊的日籍強投前輩菅野智之。大谷毫不留情，直接鎖定菅野一記93.7英里（約150.8公里）偏高的四縫線速球，大棒一揮將球送出中外野的全壘打牆外。這發全壘打不僅是他本季第9轟，更是他生涯第3次從菅野智之手中開轟。根據大聯盟官方數據（Statcast）統計，這發全壘打的打擊初速高達111.3英里（約179.1公里），飛行距離更是誇張的424英尺（約129.2公尺），是一發不折不扣的怪力彈，瞬間點燃整個道奇球場的狂歡氣氛。當球發出清脆響聲並飛越外野大牆時，大聯盟官方電視台（MLB.tv）的洛磯官方轉播單位直接「斷線」，主播與球評集體陷入13秒的沈默，只留下背景道奇球迷的歡呼聲。好不容易回過神後，洛磯隊資深主播古德曼（Drew Goodman）驚魂未定地表示：「他（大谷）常常讓看球的人驚訝到說不出話來，這一球毫無疑問就是如此。」而曾是大聯盟外野手、現任球評的斯皮爾伯格斯（Ryan Spilborghs）更是直接致敬：「這太荒謬了，他直接摧毀了那一顆高角度直球。你看，他一回到休息區就立刻脫掉打擊護具，一踩到本壘板他就馬上切換回『投手大谷』的模式。他在第一局投完球後，連板凳都還沒有坐過呢！這簡直不可思議。」斯皮爾伯格斯更以過往職業球員的視角感嘆道：「這到底是甚麼神奇的感覺？我的大腦已經快跟不上了。棒球這項運動明明不可能這麼簡單的啊……」對此主播古德曼也完全認同並附和：「我們現在正在見證的，可以說是棒球史上最偉大的球員了。」