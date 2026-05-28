輝達（Nvidia）執行長黃仁勳27日時在台灣新總部預定地北士科T17、T18舉辦台灣員工大會。但在此之際，《金融時報》披露，黃仁勳已同意加入北京清華大學的一個顧問委員會，顯示他正積極維持與北京的關係。
根據《金融時報》引述兩名知情人士說法報導，黃仁勳已接受北京清華大學經濟管理學院的邀請，將加入其顧問委員會；該委員會的主席是蘋果執行長庫克（Tim Cook）。
脫鉤時代下，少數的中美高層溝通平台
位於北京的清華大學是中國最頂尖的理工科大學，中國國家主席習近平也是該校校友。北京清華經管學院顧問委員會成立於2000年，由中國前國務院總理朱鎔基於 2000 年創立，現任名譽主席為中國前副主席王岐山。
北京清華經管學院顧問委員會的宗旨包括協助該商學院加強國際聯繫，並規劃長期發展戰略。在美中兩國脫鉤日益加深的時代背景下，被視為在美中持續「脫鉤」情勢下，少數仍能聚集中美企業與學界領袖的高層平台之一。
該委員會成員通常每年在北京召開一次年度會議，這也為中國政策制定者與全球商業巨頭之間搭建了一條非官方的溝通管道。據該學院官方網站指出，這群顧問委員會成員除了參加年會外，平時也會定期為學生開設講座。
陣容顯赫！匯集馬斯克、祖克柏等全球科技與金融巨頭
目前該委員會共有65名成員，除庫克外，還匯集了多位美國科技巨頭，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、戴爾電腦執行長戴爾（Michael Dell）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）以及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。
此外，金融界巨頭如摩根大通（JP Morgan）的戴蒙（Jamie Dimon）、貝萊德（BlackRock）的芬克（Larry Fink）、花旗集團（Citigroup）的佛瑞塞（Jane Fraser）也赫然在列。
在西方國家中，與其最相似的組織是哈佛商學院的院長顧問委員會，該委員會同樣由西方的金融與科技精英組成。
禁令衝擊營收，黃仁勳仍盼深耕中國市場
黃仁勳此舉尚未正式對外公布，但外界認為，黃仁勳此次加入顧問委員會，顯示即便輝達高階晶片仍遭禁止出口中國，他仍希望維持與中國學術界及企業界的聯繫。輝達目前並未立即回應置評請求；清華大學則婉拒發表評論。
自去年4月起，美國政府禁止出口專為中國市場設計、符合先前出口規範的H20晶片，使輝達幾乎被排除在中國市場之外。今年稍早，美方雖批准部分中國客戶有限度採購性能更強的H200晶片，但中國方面也基於保護本土半導體產業考量，對進口進行限制。
黃仁勳上週坦言，美國出口管制措施，已讓輝達「基本上將中國市場拱手讓給」華為等中國本土競爭對手。即便如此，輝達最新一季仍繳出了極為亮眼的財報。
雖然中國過去曾占輝達全球營收的五分之一，但黃仁勳已明確告知投資人，短期之內對於高階晶片銷往中國的審批進展「別抱任何期待」。他接受美媒CNBC訪問時說，「我們非常樂意服務中國市場，我們在當地有很多客戶、合作夥伴，而且已深耕30年。」
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脫鉤時代下，少數的中美高層溝通平台
位於北京的清華大學是中國最頂尖的理工科大學，中國國家主席習近平也是該校校友。北京清華經管學院顧問委員會成立於2000年，由中國前國務院總理朱鎔基於 2000 年創立，現任名譽主席為中國前副主席王岐山。
北京清華經管學院顧問委員會的宗旨包括協助該商學院加強國際聯繫，並規劃長期發展戰略。在美中兩國脫鉤日益加深的時代背景下，被視為在美中持續「脫鉤」情勢下，少數仍能聚集中美企業與學界領袖的高層平台之一。
該委員會成員通常每年在北京召開一次年度會議，這也為中國政策制定者與全球商業巨頭之間搭建了一條非官方的溝通管道。據該學院官方網站指出，這群顧問委員會成員除了參加年會外，平時也會定期為學生開設講座。
陣容顯赫！匯集馬斯克、祖克柏等全球科技與金融巨頭
目前該委員會共有65名成員，除庫克外，還匯集了多位美國科技巨頭，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、戴爾電腦執行長戴爾（Michael Dell）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）以及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。
此外，金融界巨頭如摩根大通（JP Morgan）的戴蒙（Jamie Dimon）、貝萊德（BlackRock）的芬克（Larry Fink）、花旗集團（Citigroup）的佛瑞塞（Jane Fraser）也赫然在列。
在西方國家中，與其最相似的組織是哈佛商學院的院長顧問委員會，該委員會同樣由西方的金融與科技精英組成。
禁令衝擊營收，黃仁勳仍盼深耕中國市場
黃仁勳此舉尚未正式對外公布，但外界認為，黃仁勳此次加入顧問委員會，顯示即便輝達高階晶片仍遭禁止出口中國，他仍希望維持與中國學術界及企業界的聯繫。輝達目前並未立即回應置評請求；清華大學則婉拒發表評論。
自去年4月起，美國政府禁止出口專為中國市場設計、符合先前出口規範的H20晶片，使輝達幾乎被排除在中國市場之外。今年稍早，美方雖批准部分中國客戶有限度採購性能更強的H200晶片，但中國方面也基於保護本土半導體產業考量，對進口進行限制。
黃仁勳上週坦言，美國出口管制措施，已讓輝達「基本上將中國市場拱手讓給」華為等中國本土競爭對手。即便如此，輝達最新一季仍繳出了極為亮眼的財報。
雖然中國過去曾占輝達全球營收的五分之一，但黃仁勳已明確告知投資人，短期之內對於高階晶片銷往中國的審批進展「別抱任何期待」。他接受美媒CNBC訪問時說，「我們非常樂意服務中國市場，我們在當地有很多客戶、合作夥伴，而且已深耕30年。」