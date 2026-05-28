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效力於美職費城費城人隊體系的台灣「火球男」潘文輝，在經歷漫長復健重回投手丘後，近期展現了近乎宰制層級的絕佳狀態！今天在高階1A（High-A）迎戰巴爾的摩金鶯隊高階1A的比賽中，他在第9局上半登板關門，以凌厲的球威送出三上三下，並飆出霸氣無比的再見三振，成功奪下本賽季個人第2次救援成功。自從5月中旬被拉上高階1A以來，潘文輝至今的防禦率仍是完美無瑕的「0」！現年23歲、擁有驚人球速天賦的潘文輝，旅美之路雖然備受費城人球團高度期待，但過去兩年卻走得相當坎坷。他在2024年11月不幸動了手肘韌帶置換手術（俗稱 Tommy John 手術），導致整個2025年賽季全數報銷。面對超過500天無法在正式比賽登板的孤獨與漫長復健，潘文輝並未氣餒，反而將身體素質與投球機制鍛鍊得更加成熟。今年賽季初，他先在低階1A出賽6場，藉此尋找比賽手感並測試手肘強度；隨著表現越趨穩定，他在5月中旬正式獲得球團升遷，重返高階1A的賽場。在今日與金鶯高A之戰的關鍵9局上半，潘文輝在球隊需要守住勝利的局勢下受命登板。面對金鶯隊打線，他絲毫沒有給對手任何喘息機會，將招牌火球結合變化球交互運用，節奏明快地讓對方打者接連出局。最終，他用一記犀利的火球讓最後一名打者揮空，以再見三振完成「三上三下」的完美謝幕，霸氣為費城人守住珍貴的一勝。數據統計，潘文輝在被拉上高階1A後，目前已累計出賽5場比賽，合計在6局的投球局數中展現了極高效率，不僅連一分都沒有掉，還瘋狂送出了5次三振，防禦率依舊維持在極致完美的0.00。潘文輝動刀後不僅球速依舊能飆破157公里以上，其驚人的三振能力與心理素質更在費城人農場新秀排行榜中穩步前進。若他能持續在高A維持無失分的狀態、並保持健康，相信不用過多久，球團高層勢必會再度「讓他升」，前往更高層級的2A乃至3A賽場發光發熱。