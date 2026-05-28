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▲尹衍樑（如圖）病逝，社會各界紛紛感念他之餘，長女尹崇恩也在今日首度發聲。（圖／政大提供）

潤泰集團總裁尹衍樑於26日凌晨辭世，享壽76歲，消息曝光後震撼台灣商界與金融圈。身為潤泰集團靈魂人物的他，生前一手打造龐大事業版圖，如今突然離世也讓外界相當不捨。而向來低調的潤泰千金尹崇恩，今（28）日凌晨則罕見在社群發長文悼念父親，以「有些牽掛，從此停在未讀」為題，道盡對父親的思念與遺憾。尹崇恩在文中提到，外界熟悉的是企業家尹衍樑，但對家人而言，更深刻的記憶是那位始終把家庭放在心裡的人，她坦言父親即便身體狀況不佳，也總是把事情一肩扛下，很少對家人訴苦。尹崇恩透露，父親直到人生最後一刻，最放不下的依舊不是自己，而是家人、公司同仁，以及那些牽掛一輩子的責任。尹崇恩形容父親是一位不愛講大道理的人，但卻用一生教會孩子何謂承擔、信用與善良，文中她也感性表示，這幾天陸續有許多人前來致意與懷念，才讓家人真正體會到，尹衍樑留下的不只是企業版圖，而是許多人生命中的依靠與溫暖。字裡行間充滿對父親的敬愛，也讓不少網友看完直呼鼻酸。尹崇恩在貼文中最令人動容的一段，莫過於她提到：「有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」短短一句話，道盡失去親人的無力感與遺憾，也瞬間逼哭不少網友。尹崇恩坦言，原本一直以為還有時間，還能讓父親看見孩子們慢慢成長成他期待的模樣，也希望能讓父親再多放心一些、再多驕傲一些，沒想到對方卻如此突然離開。最後她也向父親喊話：「爸爸，謝謝您努力活過，努力愛過。」現年47歲的尹崇恩，平時行事相當低調，除了是永安聯合會計師事務所合夥會計師，也長期擔任潤泰集團旗下多間公司董事，鮮少公開談論家務事。她與弟弟尹崇堯近年逐漸接手家族企業，被外界視為潤泰下一代核心人物。如今父親離世後，尹崇恩也在文末向外界表示，媽媽會有家人陪伴，而他們也會一起把父親放不下的牽掛好好接住。貼文曝光後，吸引大量網友湧入留言安慰，不少人也感嘆：「再厲害的企業家，回到家還是家人的爸爸。」