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因應賴政府所提的少子女化18項新戰略，行政院會今（28）日通過「性別平等工作法」、「就業保險法」部分條文修正草案，包括育兒留停津貼6+3、長產假和陪產假等。行政院長卓榮泰表示，解決少子女化問題，相信朝野各界都有共識，本案送請立法院審議後，請勞動部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序，讓相關經費與補助能順利上路。面對少子女化的挑戰，政府推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，其中「多彈性」，就是回應勞工面臨「育兒與職場的拉扯」的困境，希望給予育齡勞工友善職場環境，讓勞工可以照顧不離職，為此，勞動部擬具之「性別平等工作法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。勞動部指出，此次修正「性別平等工作法」，希望在孕產、養兒育女、友善職場等面向提供支持，達到「育兒留停升級」與「職場家庭平衡」的目的，修正要點包含，第一，加碼產假、陪產檢及陪產假延長，第二，育兒留停年齡延長，第三，30日以日育嬰留停升級加倍為60日育兒假，第四，強化企業托育，獎勵租稅減免。此外，勞動部也修正「就業保險法」，增訂就業保險投保薪資分級表，並將原育「嬰」留職停薪津貼適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止，津貼名稱修正為育「兒」留職停薪津貼，另增訂雙親均領滿6個月育兒留職停薪津貼，得各再請領3個月，最長領9個月津貼之規定。本次修法可讓保障更貼近勞工需求，鼓勵雙親共同參與育兒，強化經濟支持。對此，卓榮泰說明，為配合推動「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，勞動部進一步全面盤點相關法規現況，本次修正性別平等工作法，在孕產、養育、友善職場等面向提供更堅實的支持，其中將現行8週產假延長至12週，7日陪產假延長為14日。卓榮泰提到，中小微型企業在我國企業佔比超過98%，提供全國近8成的就業機會，本次修法後，所延長的婚假、產假、陪產假等措施，薪資由政府負擔。此外，為強化雇主辦理托育的支持力道，給予企業租稅優惠，以共同建構友善的職場環境。卓榮泰補充，在就業保險法修正部分，增訂投保薪資分級表，提高級距上限，以提升勞工留職停薪期間的實際薪資替代率，並配合性別平等工作法的修正，將育「嬰」留職停薪津貼的適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止，並修正名稱為育「兒」留職停薪津貼；而給付的期間，也增訂在雙親均領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長各可領9個月，以強化經濟支持，鼓勵雙親共同參與育兒，達到「育兒留停升級」與「職場家庭平衡」的目的。